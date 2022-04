Morto il ballerino ed ex concorrente di Tu si que vales: rimasto vittima di un terribile incidente stradale

Vittoria, dramma sulla strada. La notizia della morte di Angelo Marotta lascia sotto choc un’intera comunità. Il suo volto è diventato celebre dopo una puntata dello show “Tu si que vales” andata in onda il 30 ottobre 2021 su Canale 5.

Angelo Marotta si è rivelato un vero e proprio ‘showman’ quando è stato protagonista di una gag con un numero di danza e acrobazie: “Sono di Ragusa provincia di Vittoria”, aveva detto Angelo nel corso della puntata di Tu si que vales.





Piccoli lavoretti nella vita di Angelo Marotta, soprattutto nel campo dell’edilizia, il 63enne era conosciuto come un uomo molto buono e stimato in città. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua auto, quando il mezzo è finito contro un’altra vettura parcheggiata.

“Non si esclude che l’incidente possa essere dovuto a un malore. La salma si torva all’obitorio del cimitero di Vittoria a disposizione dell’autorità giudiziaria. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale che sta verificando le modalità dell’accaduto”. si legge su Nuovo Sud. Angelo pare uscisse da una serata trascorsa in discoteca.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale e sono ancora in corso gli accertamenti che andranno a chiarire l’esatta dinamica del drammatico incidente che ha strappato via per sempre la vita al 63enne. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il decesso del 63enne. “Adesso ballerai con gli angeli“, scrive Melania. “Grande Angelo, R.I.P. mi dispiace“, aggiunge Alessio.

