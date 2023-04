Brutte notizie per la super vip, sarà costretta a mettere la casa all’asta. Ha racconta tutto al Messaggero, al quale rivela: “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito”.



L’immobile, scrive ancora il quotidiano romano, “è 130 metri quadrati si trova sulla Cassia, nella zona nord di Roma, al piano terra in un comprensorio con piscina. Completano l’appartamento un giardino e una piscina circolare a uso esclusivo. All’interno è composto da due camere, cucina, soggiorno con veranda e due bagni.

L’asta è prevista per il 17 luglio e parte da una base di 231mila euro.

Ilona Staller, casa all’asta: “Troppi debiti accumulati”

Ma Ilona Staller rassicura: “Non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico”. Un nome, una leggenda Ilona Staller alias Cicciolina. Dopo l’abbandono del genere pornografico, nel 1994 interpretò il ruolo di una spogliarellista nel film Replikator e due anni dopo recitò in vari episodi della telenovela Xica da Silva.



Appare nei documentari Un siecle de plaisir: voyage à travers l’histoire de l’hard (1996) e Wadd: the Life and Times of John C. Holmes (1998). Negli anni novanta ha aperto una sua agenzia artistica, la Saremo famosi. Sempre nel 2014 l’attrice subì un colossale furto a Roma di tutta la sua collezione privata relativa al materiale storico artistico dall’anno 1974 in poi, riguardante il personaggio di Cicciolina.



Il materiale rubato potrebbe avere un valore di circa venti milioni di euro. Nel 2016, secondo il suo avvocato/manager, la Staller avrebbe concluso una presunta trattativa milionaria per la compravendita del personaggio “Cicciolina”, di proprietà della stessa Staller, con la famosa società multinazionale Walt Disney Company con sede a Burbank, California. Tale presunta trattativa non è mai stata confermata dalla compagnia statunitense.