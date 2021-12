Non è un anno particolarmente positivo per Uomini e Donne, tra guerra dentro lo studio e lontano dalle telecamere. Il dating di Maria De Filippi infatti, pure raccogliendo sempre punte di gradimento vertiginose in termini di ascolto, è logorato da guerra intestine tra i suoi protagonisti e colpi di scena. Da Andrea Nicole, a Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato, nessuno si è salvato da rivelazioni scottanti e scoop. Una situazione bollente che solo la capacità di Maria De Filippi ha saputo tenere in piedi evitando il deragliamento.



Ora su Uomini e Donne piove una nuova tegola. A quanto riporta il giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, un politico del Movimento Cinque stelle avrebbe presentato un esposto in Procura contro il dating di Maria De Filippi. Secondo il politico, pare, il seguitissimo show del pomeriggio di Canale 5 dovrebbe “essere bannato”, in quanto “stimola sessismo”. Questo è ciò che riporta Candela nel Tweet di questa mattina.



“Sicuramente la trasmissione è stata spesso criticata per i messaggi che fa arrivare, soprattutto ai più giovani. In realtà, non c’è niente di così scandaloso, ma a volte le liti – a detta di molti – superano il limite. Nonostante tutto, c’è molto peggio sul piccolo schermo”. E sono tanti i fan che si schierano in favore di Maria De Filippi e Uomini e Donne.







Le accuse che sarebbero state rilasciate dal deputato sono abbastanza pesanti. “Anno 2021, le comiche”, commenta così Giuseppe Candela per concludere la notizia in questione. Per tanti telespettatori il presunto esposto in Procura del politico sarebbe alquanto imbarazzante. Secondo Candela, che cita come fonte Libero, il politico che si è scagliato contro Uomini e Donne sarebbe Antonio Del Monaco.



Da parte sua nessuna conferma né smentita finora, intanto Uomini e Donne si avvia alle ultime settimane di fuoco prima della meritata pausa natalizia. Tanta carne al fuoco nel dating che saluterà il ritorno di Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante, ormai stella di prima grandezza del web, tornerà per salutare tutti coloro che fanno parte del programma al quale deve la notorietà e la sua rapida ascesa.