Sanremo 2025, la diretta della finale: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si avvia alla conclusione. Sabato 15 febbraio scopriremo finalmente chi tra i 29 big in gara conquisterà il prestigioso riconoscimento sul palco dell’Ariston. Nei giorni passati, abbiamo visto accanto a Carlo Conti diverse personalità del mondo dello spettacolo come Bianca Balti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Mahmood e Geppi Cucciari. Questa sera, per una puntata particolarmente attesa, saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan a condurre.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Qui tutti i cantanti di Sanremo 2025: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni su di loro

Carlo Conti: età, altezza, peso, chi è la moglie nello spettacolo, figli, carriera e vita privata

Festival di Sanremo 2025, la diretta della finale del 15 febbraio

Stasera i cantanti saranno giudicati attraverso il televoto (34%), la sala stampa (33%) e la giuria radio (33%). Al termine delle esibizioni, verrà rivelata una classifica finale che combinerà i risultati di questa serata con la media delle votazioni precedenti; a quel punto saranno annunciate le posizioni dalla 29ª alla 6ª, e una top 5 di finalisti verrà svelata in modo casuale. I primi 5 classificati saranno nuovamente votati dalla stampa, dalle radio e dal pubblico tramite televoto, seguendo le stesse modalità, e il risultato finale di questa votazione si sommerà ai punteggi precedenti per determinare il vincitore assoluto.





Ottimi risultati per la quarta serata di Sanremo 2025, che ha registrato un boom di ascolti. La serata, considerando anche la fruizione su pc, tablet e smartphone oltre alla tv, ha raggiunto i 13.575.000 spettatori, con uno share del 70,8%. Rispetto alla terza serata, che aveva raccolto 10.700.000 spettatori e il 59,8% di share, i numeri sono in forte crescita. La seconda serata aveva visto 11.700.000 spettatori e un share del 64,5%, mentre la prima serata, lo scorso martedì, aveva conquistato 12.600.000 spettatori con il 65,3% di share.

Gabry Ponte sarà ospite nella finale del Festival di Sanremo 2025: aprirà la quinta e ultima puntata della kermesse con il suo tormentone ‘Tutta l’Italia‘, ossia il jingle ufficiale che ha accompagnato tutte le serate della 75edizione del Festival. Le sue canzoni hanno fatto ballare intere generazioni. Il Dj e produttore musicale Gabriele Ponte, meglio noto come Gabry Ponte, nato a Torino nel 1969, comincia a farsi conoscere negli anni ’90, quando entra a far parte del gruppo Eiffel 65, insieme a Jeffrey Jey e Maurizio Lobina.

Alla fine di quegli anni, il gruppo raggiunge un successo internazionale con il brano ‘Blue (Da Ba Dee)’, che raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi. ‘Blue’ ancora oggi viene considerato un fenomeno globale così come gli Eiffel 65 che diventano un punto di riferimento per la musica dance elettronica. Gabry Ponte e gli Eiffel 65 hanno venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Nel marzo del 2003 partecipa insieme agli Eiffel 65 al Festival di Sanremo, presentando il singolo ‘Quelli che non hanno età’ a cui seguirà il loro terzo album.