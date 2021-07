Le coppie di questa edizione di Temptation Island 2021 sono ancora a metà percorso, dunque i colpi di scena e le sorprese per il pubblico solo all’inizio. Ma già nel secondo appuntamento del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia i telespettatori sono rimasti a bocca aperta. Lunedì 5 luglio, ovviamente in prima serata su Canale 5, Tommaso ha tradito Valentina in modo plateale, ma nel falò ha spiazzato con la sua decisione finale. Le coppie rimaste nei villaggi quindi sono cinque.

Ma si è anche affrontata la storia di Stefano e Manuela. Che continuano a parlare male della loro storia, con rivelazioni clamorose sulla vita privata, dettagli intimi inclusi. Per la cronaca lei si è avvicinata molto al single Luciano ma è infastidita dalla vicinanza tra Stefano e la tentatrice Federica.

Temptation Island 2021, le anticipazioni della terza puntata

Ste ha dato altri pugni al cuscino con le nuove rivelazioni della fidanzata Claudia, mentre Alessio è scoppiato in lacrime vedendo i video di Natascia, che ha parlato della possibilità di troncare, al falò con Filippo. Delle altre coppie si è invece parlato meno in puntata, ma tranquilli: le anticipazioni della terza sono già uscite. E dalle immagini diffuse ne vedremo delle belle all’Is Morus Relais lunedì 12 luglio 2021.





Arriviamo così alla prossima settimana. Nella terza puntata dello show, quella centrale visto che sono cinque in totale, Ste e Claudia saranno protagonisti della serata, e pare che potrebbe esserci addirittura un’uscita di scena. Si vede chiaramente Ste perdere le staffe dopo un Pinnettu e correre dopo aver visto un video. Ma non è dato da sapere il contenuto del filmato che l’ha scioccato.

Del resto Filippo Bisciglia nel promo ha parlato di inaspettate evoluzioni nel percorso di questa coppia… Claudia al falò di confronto dirà che forse è arrivata a delle conclusioni nel suo percorso, mentre Ste scoppierà in lacrime consolato da una single ma rintanato sotto un cuscino. Non solo: anche Alessandro andrà via furioso dal Pinnettu dopo un video di Jessica. E Alessio sarà sempre più in crisi e Stefano, invece, molto pensieroso.