Una comunità intera sotto choc per la scomparsa di Rosalba Rubino, o meglio Rosy, come la chiamavano tutti. Siamo a Castelverde, in provincia di Cremona. È qui che la donna si è spenta nelle scorse ore all’età di 44 anni dopo aver lottato contro una malattia degenerativa che le era stata diagnosticata alcuni anni fa. Una donna solare, sorridente e molto conosciuta in paese, seppur discreta e dedita al lavoro e alla famiglia.

In tanti hanno voluto ricordarla esprimendo la vicinanza ai familiari, soprattutto al figlio Luca. Rosalba Rubino lavorava come impiegata presso lo stabilimento Pini Italia che si trova in fregio alla via Bergamo. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente in paese e, già nelle prime ore del mattino di ieri in tanti hanno voluto ricordarla e stringersi al dolore dei familiari.

“Dolce Rosy ci mancheranno il tuo sorriso, il tuo essere sempre garbata e gentile”. Questo uno dei tanti messaggi di commiato apparso sui social per Rosalba Rubino. “Rosy era una persona solare, una cara amica, sempre sorridente che ha dedicato la sua vita al figlio e al lavoro” racconta invece al telefono una collega.





“Un dolore che ha colpito nel profondo tutti”. Il sindaco Graziella Locci, appresa la notizia della morte Rosalba Rubino, ha espresso la propria vicinanza e quella di tutta l’amministrazione al dolore dei famigliari. Uno strazio come dicevamo che ha colpito tutta la comunità di Castelverde.

Per quanto riguarda i funerali di Rosalba Rubino, l’ultimo straziante saluto a una mamma e a una donna molto stimata e conosciuta verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Castelverde il primo di agosto 2021.