“Questa cosa dei soldi…”. Adriana Volpe decide di parlare su Jessica, Lulù e Clarissa Selassié

Il GF Vip 6 è finito. Il GF Vip 6 è ancora vivo in mezzo a noi. O almeno, lo sono le storie dei personaggi che, ovviamente, continuano a far parlare e discutere. Personaggi che il pubblico ha imparato ad amare – e odiare – a seconda del proprio personalissimo gusto. Prendete le sorelle Selassié. Se Jessica è riuscita a conquistare il pubblico e ad essere incoronata vincitrice, le sorelle hanno fatto un percorso diverso. La più piccola, la 19enne Clarissa, è stata la prima a terminare la sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini.

Lucrezia, conosciuta col nomignolo di Lulù, si è invece conquistata il pass per la finale e ci ha sperato fino alla fine. E sul finire non sono mancate gli scontri proprio con Jessica. Ricordate? La sorellina, ‘ina’ per modo di dire, ebbe l’ardire di criticare la sorella maggiore perché troppo succube di Barù. Come se l’infatuazione – o innamoramento fate voi – si potesse gestire a piacimento… In ogni caso ad avercela con Lulù in particolare non è stata solo Katia Ricciarelli e i più grandicelli dei gieffini. Ora pure Adriana Volpe lancia frecciate.





La famosa conduttrice Adriana Volpe, opinionista al GF Vip assieme a Sonia Bruganelli, ha parlato dei problemi economici delle sorelle Selassié. Problemi che loro stesse hanno più volte esplicitato. In una intervista a Fanpage alla Volpe è stata rivolta questa domanda: “Le sorelle Selassié dicevano di aver bisogno del montepremi per aiutare la famiglia. Quanto c’è di vero?”. La risposta non piacerà a Jessica, Lulù e Clarissa…

“Non so esattamente dove sia la verità e la sincerità – le parole di Adriana Volpe – Jessica prima di fare questo programma ha fatto un altro reality, Riccanza, dove raccontava di avere una vita privilegiata, spendendo anche 100mila euro al mese“. E andando a riascoltare proprio Jess durante l’esperienza nel programma dove i ricconi parlarno delle proprio vite lussuose sentiamo: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e penso mai li prenderò” (VIDEO).

“Poi mi sono trovata di fronte ad un personaggio diverso – dice Adriana Volpe – che nella Casa è entrata in punta di piedi, quasi da Cenerentola, dicendo che questo montepremi sarebbe stato importante per lei e la famiglia. C’è un abisso tra queste due realtà, credo che questa sia una cosa a cui non dobbiamo guardare con interesse morboso, ma che vada tutelata”.

Sulla sua partecipazione a Riccanza, risalente al 2017, la stessa Jessica Selassié ha dichiarato: “Il mio personaggio a Riccanza? Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito”.

