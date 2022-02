All’interno della casa del GF Vip non si fa che parlare della (presunta) terribile frase detta da Nathaly Caldonazzo nei confronti di Jessica Selassie. Parole che giustificherebbero, secondo alcuni gieffini, la squalifica dal gioco, se non altro. Anche se la regia sta cercando di fare l’impossibile per non non mandare in onda i ragazzi che ne parlano, qualcosa di più dettagliato emerge. La prima a parlarne è stata Jessica Selassié, a seguire Miriana Trevisan e poco dopo Sophie Codegoni.

Ma sta facendo un po’ discutere il commento alla vicenda di Manila Nazzaro. L’ex donna ha rivelato ha rivelato a Nathaly di aver saputo del suo sfogo: “Oggi ho saputo di questa cosa qui. Ne parlavano gli altri“. A supportare la Caldonazzo ci ha pensato Antonio Medugno che è immediatamente intervenuto: “Ma perché gli altri ci sguazzano in questa maniera?“. Naturalmente, Nathaly Caldonazzo ha apprezzato la difesa del suo pupillo, però ha chiesto a lui e Manila Nazzaro di non parlare più di questo argomento: “Perché sguazzano su questa cosa?”

E ancora: “Dai è palese, ve lo dico io, perché non hanno un cavolo di cui parlare. Ragazzi no, però vi prego, mi hanno chiesto proprio di non…”. Non ci sono ancora certezze su quello che è stato detto da Nathaly Caldonazzo (forse una frase infelice sul padre in carcere delle sorelle Selassié).





Il motivo di tanta incertezza risiede nel fatto che ogni volta che qualcuno ne parla, la regia oscura o cambia inquadratura. L’unica cosa certa è che Nathaly Caldonazzo spera che il suo scivolone non vada in onda. A riguardo ha detto: “Ma avete visto come ho sbroccato ieri? Mi auguro che non si senta tutto quello che ho detto, perché ho esagerato e anche tanto”.

Sapete qual è il colmo per Manila Nazzaro?

Dare della falsa a Nathaly Caldonazzo. #gfvip February 23, 2022

E ancora Nathaly Caldonazzo: “Ma secondo voi lo vedremo? Il fatto è che non c’ho più visto e poi sono andata fuori dalle righe, ho davvero esagerato. Sì è stata un po’ una caduta di stile. Però il punto è che quando sbrocco in quel modo succede sempre quello. In ogni caso spero non si vedrà, che non lo trasmettano dai. Perché a voi ogni tanto non parte l’embolo? Ecco ieri è successo anche a me, può capitare dai”