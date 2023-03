“Non mi fido di lui”. Natalia Titova, parole forti su Massimiliano Rosolino: succede dopo 17 anni d’amore

Insieme da anni sono una delle coppie più affiatate della televisione, eppure tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova qualcosa sembra bollire in pentola: la ha raccontato la ballerina nel corso del programma Nei tuoi panni, in onda su Rai 2, di Mia Ceran. Un amore, il loro, nato a Ballando con le stelle. La loro era di fatto una coppia di danza, ma quell’esperienza li ha portati a diventare una vera e propria coppia nonostante lo scetticismo iniziale. Sono stato proprio i due a raccontare che all’inizio della loro relazione in tanti erano scettici.



Proprio perché un amore nato sotto ai riflettori sembrava qualcosa che potesse durate giusto il tempo delle luci della ribalta. E invece no. O almeno così sembrerebbe. Perché, spiega Natalia: “Nell’edizione in cui è venuto Massimiliano, ci sono state tante ragazze bellissime, lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con tutte”.

Natalia Titova su Massimiliano Rosolino: “Non mi fido di lui”



E ancora: “Ci provava anche con me però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forze è amore, ma anche solo per l’agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando”. I commenti di Natalia non si fermano certo qui.



“Massimiliano? Non mi fido, ma lo lascio libero. Io non ero subito sicura della relazione con Massimiliano dovevo capire se quell’unione era seria o se era la complicità del ballo. Lo capii quando lui mi chiese di andare a cena con dei suoi amici del nuoto, dopo la fine del programma, per me era un passo importante, era qualcosa di più interessante. Non mi fido ancora di lui”.



E ancora: “Non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai”. Stella del nuoto italiano e mondiale, Massimiliano Rosolino è nato a Napoli nel 1978 da padre italiano (noto ristoratore napoletano) e madre australiana. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo dotato di straordinaria energia, infaticabile e dotato di un notevole self control.