“Non ci voleva”. Amici 21, tegola per Maria De Filippi: la notizia arrivata poco fa

Un altro sabato sera se n’è andato. E oggi, domenica 27 marzo, come di consueto si tirano le somme. Nella battaglia sugli ascolti ci sono stavolta dati interessanti. Prima di affrontare il discorso ‘sfida tra giganti’, cioè Maria De Filippi con il Serale di Amici 21 VS Amadeus con I soliti Ignoti Speciale, andiamo a dare uno sguardo altri.

Sulle reti cosiddette minori ad avere la meglio è stata Rete4 che con il classico film commedia “Altrimenti ci arrabbiamo” ha raggiunto un buon 5,2% di share con quasi un milione di telespettatori. Bud Spencer e Terence Hill ancora ‘spaccano’ a quanto pare. Ma ecco i dati nello specifico.





Su Rai1 Amadeus con lo Speciale de I Soliti Ignoti, trasmesso dalle 21:44 alle 23:25, ha totalizzato 2 milioni e 819mila spettatori per uno share del 14,6%. Anche stavolta per lui niente da fare, Maria De Filippi e il suo Amici, in onda su Canale5 dalle 21:33 alle 24.:9, ha conquistato quasi 4 milioni di spettatori. Sono stati infatti 3 milioni e 939mila gli spettatori (24,9%) a scegliere il talent show giunto alle fasi finali con il Serale. Amici Buonanotte invece si è fermato a 1 milione e 804mila con il 27,6% di share.

Maria De Filippi vince, ma Amici 21 perde spettatori

Come notato da GossipeTV, però, Maria De Filippi e il suo Amici 21 perdono parecchi spettatori rispetto alla scorsa puntata: ” 3.9 milioni (24.9%) contro i 4.5 milioni (25.8%) della prima puntata in onda sabato scorso”. Una flessione, anche se il primato non è in discussione. Passando alle altre reti su Rai2 FBI è stato seguito da 1 milione e 17mila spettatori (4,7%) e FBI International da 828mila (4,3%). Su Italia 1 invece Freedom con “Egitto Segreto” ha tenuto davanti alla tv 741mila spettatori (4,3%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha conquistato 763mila telespettatori (4,1%).

Su Rete4 …Altrimenti ci arrabbiamo! ha ottenuto una media di 993mila spettatori (5,2% di share). Su La7 In Onda ha registrato 724mila spettatori (3,4%). Subito dopo Eden – Un Pianeta da Salvare ha conquistato 217mila spettatori (1,8%). Su Tv8 le Qualifiche del GP d’Arabia Saudita hanno conquistato il 5,2% del pubblico con 1milione e 58mila spettatori. Su Nove Sfida Nucleare – La Minaccia di Putin ha raccolto 365mila spettatori (1,9%). Su Rai 4 Trappola sulle Montagne tocca l’1,7% (347mila telespettatori) mentre su Rai Premium la replica di Noi ottiene lo 0,8% con 153mila spettatori.