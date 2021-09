“Nessuno lo immaginava”. Tu si que vales, brutto colpo per Maria De Filippi: si è scoperto poco fa

Maria De Filippi, la notizia non è delle migliori. Schieramento che sembrava essere vincente per la conduttrice di Tu sì que vales, Belen affiancata ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, e la giuria composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma la sfida aspettative vs realtà non ha portato a ottimi risultati.

Sfida di ascolti tv sempre più avvincente quella di sabato 25 settembre. Un risultato che non ha soddisfatto le aspettative dello staff di Belen con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare e J-Ax come ospite. Infatti il programma riconferma un netto calo rispetto alla prima messa in onda.

Tu sì que vales conquista 3,806 milioni di spettatori ed il 23,9% tra le 21.43 e le 24.38. Netto calo rispetto alla prima puntata che aveva tenuto incollati allo schermo ben altri numeri: 4,138 milioni di spettatori e il 27% di share della prima puntata. Ma non solo, perché la sconfitta è doppia.





Infatti conquista il primo posto in classifica, lo show di Rai 1 Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, in onda per omaggiare il trentennio di musica leggera, con alla guida del timone un frizzante Amadeus. Grandi nomi sul palco di Verona.

Europe, ma anche Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spencer, Sergio Caputo, Ivana Spagna. Il successo era preannunciato.

Lo show, che avrà la possibilità di replicare la vittoria con una seconda puntata prevista per sabato 2 ottobre, ha portato a casa un bel risultato, vincendo nettamente su Belen: 3,873 milioni di spettatori e il 21,9% di share tra le 21.27 e le 23.56.