Maria De Filippi, il lusso addosso ad Amici 21: marca e prezzo del look

Maria De Filippi, sabato sera è andata in onda la seconda, imperdibile puntata del Serale di Amici. Anche quest’anno il seguitissimo talent di Canale 5 è arrivato alla fase finale, durante la quale si sfidano le tre squadre composte dai cantanti e i ballerini ammessi. Ancora una volta a giudicare le sfide i tre giudici della scorsa edizione: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Ospite della seconda puntata dello show di Maria De Filippi è stato Irama, che è tornato sul palco da dove è iniziata la sua carriera artistica e ha ricevuto il disco di platino per “Ovunque sarai”, il brano portato al Festival di Sanremo 2022 e di cui ha regalato una performance alla fine della serata.





Maria De Filippi, marca e prezzo del look ad Amici

Per chi non avesse seguito la puntata, a dover lasciare la corsa verso la vittoria del Serale, subito dopo la prima manche è stato Calma, il cantante che fa parte della squadra capitanata Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dopo il ballottaggio iniziato nella seconda manche e che si è concluso con la sfida tra Christian e Crytical alla fine della terza manche, a lasciare la scuola di Maria De Filippi è stato il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Maria De Filippi ha vinto anche la gara di ascolti. Stando ai dati diffusi, il Serale di Amici 21 ha infatti sfiorato i 4 milioni di telespettatori, mentre lo speciale dei Soliti Ignoti in onda su Rai1 si è fermato a 2,9 milioni. Non solo, la conduttrice ha vinto anche per stile ed eleganza sul palco. Come per il debutto, ha puntato ancora sul total black ma con l’aggiunta di un capo glamour all’outfit monocromatico.

Nella prima puntata del Serale di Amici 21 aveva abbinato un gilet ricoperto di micro paillettes alla camicia nera con le maniche lunghe portate scorciate e tenuta sbottonata fino al décolleté. Per la seconda invece ha di nuovo scelto un marchio spesso scelto anche a C’è posta per te : Saint Laurent. Sabato scorso Maria De Filippi ha indossato una giacca doppiopetto in gran de poudre che come riporta il profilo Instagram Closet Italy costa 2.290 euro e un top in raso e pizzo maculato del valore di 990 euro.

