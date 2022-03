“Non sta bene, scusatela”. Lulù Selassié, l’annuncio di Clarissa: da giorni era sparita dai social

Nelle ore scorse era ventilata la possibilità di vedere Lulù Selassié a l’Isola dei Famosi. Un’ipotesi alla quale aveva risposto la principessa stessa. “Sì, magari io in Honduras potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. Ma sarebbe bello comunque andarci con le mie sorelle. Certamente non sarebbe un’esperienza facile, infatti è molto più dura del GF Vip. Alla fine nel GF Vip vivi dentro una casa, dove hai tutto, lì invece devi stare su un’isola deserta”.



E ancora: “Avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero”. Quindi, la presenza di Lulù Selassié nel programma di Canale 5 sarebbe strettamente legato alla partecipazione di Clarissa e Jessica. Poi la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha concluso il suo discorso, aggiungendo: “Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza. Mi porterei il mio lucida labbra, il profumo preferito e una crema per il corpo”.







Ora però arriva un annuncio sui social che mette in allarme in fan. A dare la notizia dello stato di salute di Lulu Selassié è la sorella Clarissa. “Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei”. Che cosa stia succedendo per ora non è dato sapere. Quello che è certo è che non sembra niente di particolarmente a grave. A dirlo è sempre Clarissa su una delle sue Stories su Instagram.



“Perdonateci per l’essere poco attivi, non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera e stasera Club House con Samu. Vi amo, grazie di tutto”. Conclude così il suo messaggio Clarissa. Solo ieri, Lulù Selassié condivideva con i fan la felicità di tornare a casa. “Finally going back home”, scriveva per segnalare il suo ritorno a casa.



Lulù Selassiè aveva anche parlato della sua esperienza al GF Vip 6. “Sono stati mesi in cui tra alti e bassi nel bene e nel male avete visto come sono davvero, e quindi sono contenta di essermi fatta conoscere senza filtri per quella che sono”. E dove, tra l’altro, ha trovato l’amore con Manuel Bortuzzo.

“Solo con le mie sorelle”. Lulù Selassié non lo nasconde, è pronta. E Manuel non è così certo