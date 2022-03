Luca Onestini, dove eravamo rimasti? Beh, l’ultima volta che avevamo parlato del belloccio ex di Ivana Mrazova e di Cristina Porta non c’eravamo lasciati bene. E no. Perché si dà il caso che fosse scoppiato un gran casotto, con tanto di immancabili accuse a giornalisti gossippari e produttori di fake news, su un presunto pestaggio. Pestaggio poi rivelatosi del tutto inventato.

O meglio, era stato proprio lui a creare il ‘misundersdtanding’ (malinteso, ndr), scherzando su una finta discussione avuta dopo la gara di Champions tra PSG e Real Madrid. A quel tempo Luca era ancora fidanzato con Cristina, tifosa del Real. Poi, però, tutto è finito, come confermato da lui stesso: “Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente…”.





Ora su Luca Onestini, però, spunta un’altra voce. Pare che a dimenticare l’affascinante Cristina Porta non ci abbia messo poi molto. Forse, allora, aveva ragione lei a dire che le cose non andavano da tempo. Chissà. Fatto sta che, secondo quanto riportato da Very Inutil People, l’ex tronista di UeD è stato visto in compagnia di un’altra donna. E abbiamo anche nome, cognome e professione.

Insomma, non ci sono più dubbi. Luca Onestini ha cambiato vita. Dopo Cristina Porta, conosciuta durante il reality trasmesso in Spagna da Telecinco e vinto proprio dal modello bolognese “Secret Story”, ecco la sua nuova compagna. Si tratta di Seyma Sarouich, fotomodella anche lei di Bologna, di 28 anni.

Ci sono tanti modi per dimenticare una storia. A quanto pare Luca Onestini ha deciso di guardare avanti, senza rimuginare su quello che poteva essere, con Cristina, e che non è stato. Il passato è andato, il presente dice altro. Luca e Seyma sono stati visti ballare e divertirsi insieme al Numa Club di Bologna. E, al termine della serata, hanno lasciato il locale insieme. Non sappiamo se mano nella mano. Per questa ed altre informazioni, magari, saranno i diretti interessati ad aggiornarci via social. Ovviamente senza più ‘misunderstanding’. Please.

