“È stato terribile”. Katia Ricciarelli dopo il GF Vip: altro che lite, Signorini le è stato vicino

Anche Katia Ricciarelli dopo il GF Vip 6 è stata accolta da Silvia Tofffanin per un’intervista a 360 gradi nello studio di Verissimo. Naturalmente la cantante lirica ha parlato molto della sua esperienza al reality di Canale 5. Reality che sperava vincesse la sua amica Soleil Sorge alla fine, ma le cose come sappiamo bene non sono andate così.

Ha vinto Jessica Selassié e a proposito di lei e delle sue sorelle Lulù e Clarissa Katia Ricciarelli ha ribadito di essere rimasta molto ferita dall’accusa di razzismo mossa dalle principesse nella Casa. “Mi sono divertita come una pazza al GF Vip. Sono tornata una ragazzina, poi ci sono state delle cose che non mi sono piaciute”, ha esordito a Verissimo.





Katia Ricciarelli, lite con Alfonso Signorini? La verità

“La cosa che mi ha ferito di più è stata senza ombra di dubbio quando mi hanno dato della razzista – ha spiegato Katia Ricciarelli – Perché non lo sono nel modo più assoluto. Non serve nemmeno che vi dica chi mi ha accusato di questa cosa perché lo sapete tutti. Io non posso accettare che mi si dica che sono razzista. Quella è una cosa che mi ha fatto male e ho anche pianto per questo”.

E ancora: “Ho pianto tantissimo per quella parola tremenda che non fa parte di me. Razzista io? Ho viaggiato in tutto il mondo, visto posti, situazioni, ho cantato con persone di tutti i colori, persone diverse. Ho molti amici… Non sono mai stata razzista. Mi è dispiaciuto quello che è successo”. Quindi una precisazione sui rumor che la volevano in lite con Alfonso Signorini. Nessuna lite di sorta, ha assicurato Katia Ricciarelli.

“Non mi hanno visto per varie settimane nello studio del GF Vip e tutti hanno ipotizzato cose strane. Dicevano avessi litigato con Alfonso Signorini. Io lo adoro, è un amico incredibile. Lui è colto, intelligente, sa presentare benissimo. Quindi non c’è nessuna litigata”. Il vero motivo della sua assenza? “Appena uscita dalla casa ho preso il Covid, è stato terribile”. E Signorini le “è stato vicino anche quando non stavo bene. Mentre avevo il Covid lui mi chiamava per sapere come stessi”, ha concluso Katia Ricciarelli.

