Anche la conduttrice tanto amata dal pubblico è partita per le vacanze. Agosto è ormai arrivato e c’è anche lei tra i volti noti del piccolo schermo che hanno scelto la Sardegna per staccare la spina e godersi uno dei posti più belli e gettonati dell’estate. E, come molte sue colleghe, anche lei non ha rinunciato a scattarsi delle foto al mare, in costume.

Si sta godendo un po’ di meritato relax in compagnia della figlia Agata e di un gruppo di amici e con loro si è concessa una splendida gita in barca sulle coste dell’isola di Spargi e non ha potuto fare a meno di posare sulla prua in pieno stile diva. “Finché la barca di Paolo va lasciala andare” è la didascalia che la mitica Katia Follesa lascia sotto al post che ha generato un boom di like.

Katia Follesa sfoggia il fisico in bikini

Katia Follesa è reduce del successo di Lol e ha lasciato in stand by il programma in radio per godersi come tutti un po’ di meritato relax. E nella barca del suo amico, la comica si è lasciata immortalare in piedi, con lo sguardo rivolto verso l’infinito e indosso un bikini nero, un modello con slip sgambati e reggiseno a fascia senza dimenticare un paio di occhiali da sole scurissimi, proprio come una diva.





Capelli legati in una coda di cavallo e sguardo verso l’alto. E sì, bello il mare che si vede dietro ma quello che davvero non passa in secondo piano è la forma fisica che oggi vanta la conduttrice, attrice e comica. È già diverso tempo che Katia Follesa è dimagrita ma in costume la sua “nuova silhouette” si nota ancora di più. Ricordiamo che è dimagrita 20 chili associando dieta e attività fisica.

Katia Follesa però non si è fatta seguire da un nutrizionista e da un personal trainer semplicemente per estetica ma anche per una questione di salute dato che soffre di un problema congenito al cuore. Tornando alla foto in bikini, la comica, 45 anni, ha fatto il pieno di like e di complimenti. Come “Hai capito la Katia…Bellissima!” e “Spargi bellezza da tutti i pori”.