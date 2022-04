“Gli ho visto il c***”. Iva Zanicchi fuori controllo al Cantante Mascherato, dopo l’esibizione cala l’imbarazzo

Finisce la terza edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Ultima puntata, quella andata in onda venerdì 1 aprile, con tante emozioni e tante maschere svelate. Il pubblico e la giuria hanno decretato il vincitore di questa edizione. Finaliste la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pulcino e Soleluna. In giuria come sempre la squadra composta da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa, e Iva Zanicchi, l’investigatrice aggiunta di questa puntata.

Ad aggiudicarsi la terza edizione del programma è stata la Volpe e sotto questa maschera c’era Paolo Conticini. Il suo nome era tra i più gettonati per questa maschera ed in effetti in molti avevano indovinato. “Grazie a tutti! Mi avete fatto sognare! Dico grazie a tutti e mando un bacio a mio padre, che mi ha sopportato per un mese e mezzo, la vera Volpe è lui”, ha detto il concorrente dopo aver svelato la sua identità. Grande curiosità anche per SoleLuna, una delle maschere più indecifrabili.





E anche in questo caso le previsioni che volevano Cristiano Malgioglio sotto quella maschera erano veritiere. Il noto paroliere è uscito allo scoperto con queste parole: “Meglio dire la verità, gli altri penseranno che stai mentendo. Voi avete le vostre convinzioni ma vi sfido a deporre la corona. Ognuno di noi ha una luna, la mia è straordinaria anche se ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro”. Durante la puntata ci sono stati diversi fuori programma. Prima quello di Arisa che riguardava i “suoi problemi intestinali”.

Dopo aver sviato per diverso tempo la liason in corso, ora Arisa e Vito Coppola si mostrano sempre più spesso in pubblico e per le strade. Milly Carlucci ha provato a regalare al proprio pubblico un momento emozionante chiedendo, più volte, ad Arisa di ballare proprio con Vito Coppola, ma la risposta della cantante ha spiazzato tutti. “E se avessi problemi intestinali?”, ha risposto Arisa. Di fronte alla risposta c’è stato un momento di gelo tra il pubblico, ma dopo l’insistenza dei giurati e di Milly, Arisa ha ceduto e si è esibita sul palco in un ballo con Vito Coppola.

Poi è stata la volta di Iva Zanicchi, la cantante che in questa edizione ha sostituito alcuni giurati e che in occasione della finale era l’investigatrice aggiunta. Tutto è accaduto poco prima dello svelamento della maschera della lumaca. “Milly! Ho capito tutto!”, ha interrotto Iva Zanicchi mentre la conduttrice stava per fare i nomi. Poi la gaffe: “Ho visto la maschera di cu** e ho capito chi c’è dentro!”. Una frase che ha subito gettato nel caos la conduttrice. Ma la cantante non si è comunque fermata, tentando di svelare il mistero: “Lì dentro ci sono i Ricchi e Poveri”. La sua previsione si è rivelata errata perché all’interno della maschera c’erano Giancarlo Magalli e la figlia.

“Sono io, stupiti?”. Volpe vince Il Cantante Mascherato e svela la sua identità