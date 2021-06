Isola dei Famosi 2021, il grande giorno è arrivato. Questa sera, lunedì 7 giugno, la finale del programma condotto da Ilary Blasi decreterà il campione di questa edizione. Mai come quest’anno l’attesa si è fatta spasmodica. In gioco sono rimasti in sei. Ignazio Moser e Andrea Cerioli sono stati i primi a conquistare il pass. Poi ecco tutti gli altri, da Valentina Persia a Beatrice Marchetti, passando per Awed e Matteo Diamante. Ma chi sarà a trionfare?

Nessuno lo sa, ovviamente, ma gli scommettitori sono al lavoro da giorni ed è già possibile avere un quadro della situazione. Intanto va detto che Awed e Matteo Diamante sono al televoto e uno di loro dovrà abbandonare ogni sogno di gloria. Proprio sul bello, ad un passo dal traguardo. Su Eurobet sono la maggioranza dei bookmakers scommette su Awed: la vittoria dell’influencer è data a 3,00, dunque se si punta un euro se ne vincono due netti. Subito dopo c’è Beatrice Marchetti che è quotata a 3,25.

A seguire ecco Ignazio Moser e Matteo Diamante entrambi dati a 5,00. Il trionfo di Andrea Cerioli, invece, è dato a 9,00. Dulcis in fundo avrebbe poche chance di vittoria secondo Eurobet Valentina Persia, quotata a 13,00. Questi, ovviamente, sono sondaggi e nel corso della giornata ci potrebbero essere dei cambiamenti. Il televoto è infatti ancora attivo e l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andrà onda alle 21:45, sempre su Canale 5.





Non solo Eurobet, anche sulla Snai i protagonisti dell’Isola sono quotati. Qui i numeri sono un pochino diversi. Awed è dato sempre per vincitore a 3,00. Ma subito sotto ci sono delle novità. Sono in tre ad avere ottime chance di vittoria, ovvero Matteo Diamante, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti. I tre naufraghi sono quotati a 3,50. Ultime posizioni, in termini di percentuali, anche in questo caso attribuite ad Andrea Cerioli (a 8,00) e Valentina Persia (a 12,00).

Nel frattempo sul web i sondaggi si sprecano. Anche Fanpage ne ha aperto uno e in particolare ci si concentra su chi tra Matteo Diamante e Awed sarà eliminato al televoto. Secondo il 60% dei votanti a rischiare maggiormente è Matteo, con Awed fermo al 40%. Secondo il Grande Fratello Forum, invece, la situazione è capovolta. Con il 64,61% sarà Awed a salutare i compagni prima del verdetto finale. Diamante resterebbe in gioco con il 35,39%. Sarà davvero così?