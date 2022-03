“Ci fidanziamo”. Isola dei Famosi, è amore. Dopo i sospetti, i due concorrenti allo scoperto

La puntata di ieri de l’Isola dei Famosi ha lasciato strascichi pesanti. Su tutti spicca lo sfogo di Floriana Secondi che ha minacciato di lasciare il programma. Nella puntata di ieri infatti la coppia formata dall’ex gieffina e da Antonio Zequila è stata battuta al televoto. “Il pubblico ci ha eliminati e ora voglio andare a casa”, si lamenta Floriana. “Da te non me l’aspettavo, per due anni mi hai scritto su Instagram per dirmi che volevi partecipare – dice Ilary Blasi dallo studio -. Ci siamo sentite e ci siamo fatte un patto ma ovviamente sei libera di andare se vuoi”.



Era intervenuta anche Alessia, amica della concorrente dell’Isola dei famosi: “Sai che ti voglio bene, devi volare in alto. Sei forte, sei coraggiosa”, dice, provando a convincerla per rimanere. Floriana però dice di voler tornare a casa: “Il pubblico è sovrano – conclude – non mi aspettavo di giocare così, ora voglio solo tornare da mio figlio”. Poco dopo, però, la coppia riappare per la prova del tiro alla fune honduregno decidendo di restare a “Playa Sgamada” con Marco Melandri e Jovana Djordjevic.







Insomma, per l’addio all’Isola dei Famosi c’è tempo mentre sembra scoppiata la passione tra due naufraghi. Già prima di arrivare sull’Isola Roger Balduino ed Estefania Bernal hanno passato molto tempo insieme in albergo. Durante la seconda puntata del reality di Canale 5, un’amica della modella e Alvin hanno rivelato che in albergo in Honduras potrebbe essere successo qualcosa tra il bel brasiliano e l’argentina.



Così mentre Deianira Marzano si è lasciata scappare qualche particolare in più sulla coppia che potrebbe nascere all’Isola dei Famosi. “Confermo quello che si dice su Estefania e Roger Balduino. Sono stata messa al corrente come anche l’amica di lei, che in albergo i due sono stati insieme. Diciamo che hanno passato del tempo in camere e non per giocare a carte. ora ho capito come mai mettono certe cose nel kit di salvataggio di ogni concorrente de L’Isola dei Famosi”.



E ieri sera Roger Balduino ed Estefania Bernal si sono rincontrati. Estafania ha precisato che prima dell’Isola dei Famosi non conosceva Roger “Se abbiamo fatto qualcosa in albergo? No giuro nulla, ci siamo soltanto conosciuti”, ha rivelato al Lory Del Santo, aggiungendo poi: “Certo che lui mi piace tanto. Forse mi fidanzato con lui chi lo sa. Però non è mai tutto semplice nella vita”.

“Loro due in albergo…”. Isola dei Famosi, c’è già una coppia vera