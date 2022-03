Isola dei Famosi, manca una naufraga: “Si è ustionata, è in infermeria”

Isola dei Famosi 2022, terza puntata e un colpo di scena dopo l’altro. Dopo la paura della tempesta che si è abbattuta sulle spiagge dell’Honduras, lunedì 28 marzo dallo studio che divide con Nicola Savino e Vladimir Luxuria Ilary Blasi si è collegata in diretta con Alvin e i naufraghi. Prima ha salutato gli abitanti di Playa Accoppiada, poi quelli di Playa Sgamada per salutare gli altri.

Su quest’ultima isola, in realtà, i concorrenti sarebbero dovuti essere cinque ma uno mancava all’appello. Nel dettaglio, le due coppie formate da Ilona Staller e Marco Melandri e Jovana e Roger Balduino e Patrizia Bonetti, che è sbarcata sull’isola giovedì scorso. Ma della modella italo cubana nessuna traccia.





Isola dei Famosi 2022, manca una naufraga: “Si è ustionata”

Come si ricorderà, giovedì scorso, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti si è subito sottoposta alla classica prova del fuoco contro Roberta Morise. E nonostante le due abbiano ottenuto lo stesso tempo record di 5 minuti e 51 secondi, alla fine è stata penalizzata la modella italo-cubana per essersi spostata leggermente prima.

Dopo questa sfida, Patrizia Bonetti ha raggiunto i nuovi compagni, ma giovedì sera non ha partecipato alla diretta e il motivo l’ha spiegato la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. Pare infatti che proprio durante la prova del fuoco la nuova naufraga si sia ustionata e dunque è sotto controllo medico. Ma tornerà non appena possibile.

“Sta bene, per precauzione l’abbiamo tenuta sotto osservazione ma sta bene e non vede l’ora di tornare”, le parole precise di Ilary Blasi al pubblico. Poco dopo questo annuncio, il post apparso sugli account ufficiali dell’Isola dei Famosi 2022: “Patrizia Bonetti è in infermeria sotto osservazione, ma non vede l’ora di tornare!”.

