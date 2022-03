Isola dei Famosi, siamo già nel vivo. Il programma condotto da Ilary Blasi è iniziato da poco, ma già abbiamo assistito a scontri al vetriolo, primi due eliminati e tante altre cose. Vi abbiamo già raccontato di quello che è accaduto tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. L’ex gieffina si è praticamente messa tutti contro col suo atteggiamento battagliero. Poi a dover lasciare il reality sono stati Marco Melandri e Ilona Staller.

Altro momento particolare è stato quello che è capitato a Lory Del Santo. La vip, che partecipa al programma con il compagno Marco Cucolo, stava camminando in spiaggia. Ad un certo punto, però, non si è resa conto che sul suo cammino c’era un grosso pezzo di legno. Lo ha preso in pieno, è inciampata ed è caduta a terra. Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono sincerati delle sue condizioni. Per fortuna nulla di grave per lei: “Sì, tutto apposto. È stata una piccola capriola”.





Recentemente i naufraghi hanno vinto un telo durante una prova ricompensa. Sarà un caso, ma subito dopo in Honduras è scoppiata una vera e propria tempesta tropicale. Inizialmente sembrava una semplice pioggia caraibica. Ma la situazione è peggiorata tanto che sono stati presi dei provvedimenti.

Lo stesso inviato Alvin è apparso in video per spiegare quello che sta succedendo all’Isola dei Famosi: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove. A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole, è ancora peggio la situazione. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Adesso attendiamo che migliori il tempo…”.

I concorrenti a L'Isola dei Famosi non hanno fatto in tempo a vincere il telo per coprirsi dalla pioggia che in Honduras è scoppiato il mal tempo.

Dunque da quelle parti non ci sono solo acque limpide dove si può notare coi delfini e spiagge sulle quali passeresti un anno sdraiato a goderti il sole. La natura selvaggia in queste ore sta mostrando tutto il suo lato peggiore. Quando è scoppiato il temporale i naufraghi si trovavano su due isole diverse. Da una parte le coppie, dall’altra, a Cayo Paloma, i single. Il maltempo, soprattutto da quelle parti, non è da sottovalutare. Se non tornasse il sereno anche l’arrivo dei nuovi concorrenti (Guendalina e Edoardo Tavassi e i Cugini di Campagna) potrebbe essere rimandato.

