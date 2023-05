Almeno sei persone sono morte lunedì quando una tempesta di polvere ha causato lo scontro di oltre 70 veicoli lungo un’autostrada principale dello stato. Gli incidenti stradali sono avvenuti poco prima delle 11 del mattino dopo che la polvere dei campi appena arati ha invaso la strada togliendo la visibilità agli automobilisti. Sei persone sono state uccise e 37 persone sono state ricoverate in ospedale con ferite che vanno da lievi a molto gravi.

Le persone ferite negli incidenti stradali hanno un’età compresa tra i 2 e gli 80 anni, ha detto il maggiore Ryan Starrick della polizia di stato dell’Illinois. La nube è comparsa nell’Interstate 55 nelle contee di Montgomery e Sangamon a sud della capitale dello stato. Una delle persone rimaste vittime si chiamava Shirley Harper e aveva 88 anni.

Incidenti stradali causati dalla polvere in strada in Illinois: 6 morti

I funzionari stanno ancora lavorando per identificare le altre cinque persone rimaste vittime e avvisare le loro famiglie, ha spigato la polizia in un comunicato stampa: “Settantadue veicoli sono stati coinvolti negli incidenti stradali, avvenuti lungo un tratto di 2 miglia della I-55″. Anche due semirimorchi hanno preso fuoco, ha detto lo sceriffo Starrick. L’interstatale nelle contee di Sangamon meridionale e Montgomery settentrionale è chiusa chiusa mentre i funzionari indagano.

La CNN ha contattato gli uffici del coroner della contea e la polizia di stato per ulteriori informazioni. “La causa dell’incidente è dovuta a venti eccessivi che soffiano terra dai campi agricoli attraverso l’autostrada portando a visibilità zero”. Questo è quanto spiegato dalla polizia di stato dell’Illinois in un comunicato stampa. Il meteorologo della CNN Chad Myers ha affermato che i venti a 45 nodi hanno sollevato la polvere e improvvisamente hanno reso quasi impossibile vedere il tratto di autostrada.

Kevin Schott, il direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Montgomery, ha detto che i primi soccorritori hanno avuto difficoltà a intervenire a causa della fitta polvere. Schott ha detto che i soccorritori hanno incontrato più veicoli in fiamme e dozzine di veicoli sparsi su entrambi i lati della strada. Secondo la polizia è stato difficile raggiungere “le vittime degli incidenti stradali in modo rapido”.