Nonostante sia fuori dal Grande Fratello da quasi una settimana, Mirko Brunetti continua a essere uno dei grandi protagonisti di questa edizione e uno dei più chiacchierati, fuori ma anche dentro la Casa. Dopo il ritorno di lunedì scorso, per il confronto con Perla, il pubblico aspetta quello con Greta che probabilmente avverrà nella prossima puntata. E chissà che non commenterà anche le ultime rivelazioni della ex tentatrice. In un momento di confidenze con Vittorio, infatti, Greta si è lasciata andare a dei retroscena inediti.

Per fare un breve riassunto, i due si sono conosciuti e innamorati grazie a Temptation Island, dove lui ha partecipato in coppia con Perla. Al falò hanno deciso di chiudere ed entrambi sono usciti con i rispettivi single incontrati al villaggio. Per Perla è finita dopo poco con Igor, mentre per Mirko la storia con Greta è durata fino a qualche settimana fa. E ora nella Casa del Grande Fratello Greta ha rivelato cos’è accaduto durante la loro prima notte insieme.

GF, Greta svela cosa è successo in hotel con Mirko

A Vittorio Greta ha raccontato che dopo il falò di confronto, lei e Mirko sono andati in hotel e “lui ha pianto per tipo tre ore”. Alla vista di quella scena, la ex tentatrice dice di aver pensato di lasciarlo solo e trascorrere la notte in stanze separate.

“E io lo capivo perché si era appena lasciato. Aveva visto lei soffrire. Lui soffriva. Quindi io gli facevo: ‘Vabbè, prendo un’altra stanza, perché comunque…’ E poi gli dicevo: ‘Anche lei è uscita con un altro e lui diceva anche lei è uscita con un altro. Perché devo pensare a lei che soffre? Nel senso non è che uscita da sola”.

“siamo andati in hotel e ha pianto per 3 ore, faccio per prendere un’altra stanza ma poi si è lasciato andare” 💀#perletti pic.twitter.com/D8kBiH6Zla — grandeocchiello (@grandeocchiello) December 12, 2023

Di fronte a queste parole Mirko si sarebbe ripreso, riuscendo dunque a godersi una prima notte insieme alla sua nuova fiamma: “E quindi s’è lasciato andare. E da lì è iniziata una magia in me. È continuata la magia, era tutto magico dentro, è stato magico fuori fino a che non ha cancellato quel messaggio” ha concluso Greta.