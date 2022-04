“Neanche mi saluta”. Ilary Blasi lo confessa in diretta: frase choc all’Isola, studio senza parole

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono tra i protagonisti della puntata dell’Isola dei Famosi. Da qualche giorno mamma e figlio sono ai ferri corti perché lui vorrebbe liberarsi dalla morsa della madre sempre troppo protettiva nei confronti del ragazzo 20enne. “Voglio dormire separato”, ha detto Alessandro Iannoni che era stato chiaro nei confronti di Carmen Di Pietro, ma lei ha deciso di svegliarlo alle 5 per un bacetto. “Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile”.

E lei si lamenta: “Tutto questo non mi piace. Accetto tutto ma non che ora si sta ribellando”, secondo la naufraga qualcuno ha fatto il lavaggio del cervello al figlio, non ci sono dubbi. Edoardo Tavassi prova a spiegarle la situazione: “Ormai è un uomo”. Ma niente, Carmen Di Pietro è categorica: “Uomo lo diventerà quando lo dico io”. “Quando io dico una cosa lui deve dirmi subito di si, deve darmi un bacio, anzi mi evita». E prova a spiegarlo alla conduttrice Ilary Blasi: “Sta in rivolta è un cambiamento totale e io non me lo aspettavo, ma che figura mi fa fare?”.





Ilary Blasi parla del figlio: “Neanche mi saluta”

Alessandro Iannoni, invece, è esasperato. “Esagera in tutto. Non ce la faccio più dalla mattina alla sera”. Il ragazzo ha 20 anni e sente il suo bisogno d’indipendenza. “Ma magari si vergogna di fronte agli altri”. È Ilary Blasi che prova a spiegare a Carmen Di Pietro come funziona la gestione di un ventenne. A questo punto Vladimir Luxuria interviene: “Non devi pensare che il fatto che Alessandro cerchi la sua indipendenza ti vuole meno bene anzi così lo perdi. Fallo vivere”.

Carmen Di Pietro però ha paura: “Mi pare che mi vuole meno bene”. L’altro opinionista Nicola Savino interviene per chiedere a Ilary Blasi come si comporta lei con il figlio e come il ragazzo si comporta con lei. La risposta della spiazza tutti: “Mio figlio Christian già è tanto che mi saluta”. Il figlio di Francesco Totti (Christian Totti) a16 anni è infatti in piena fase adolescenziale.

Nei giorni scorsi Carmen Di Pietro temeva che il figlio potesse essersi infatuato di una donna. La naufraga è andata nel panico. Scrive Biccy.it che Edoardo ha scherzato dicendo: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”. Dopo queste parole Carmen Di Pietro non ci ha visto più: “In che senso? Oddio, ma qui sull’Isola è stato con una donna? E chi? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”.

