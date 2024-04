“Nuovo bacio Perlizia”. E’ uno dei tanto commenti che accompagnano le immagini di un nuovo scambio di effusioni tra due ex concorrenti del Grande Fratello, Letizia Petris e Perla Vatiero. Ma stavolta la scena si è consumata fuori dalla casa più spiata d’Italia. Le due ragazze lo hanno fatto in un ristorante, filmando il loro gesto con il cellulare. Dopodiché Letizia ha pubblicato il video sui propri canali social, dove la clip è diventato virale in pochissimo tempo.

Ieri sera Letizia e Perla partecipavano a una reunion dei concorrenti del reality di Canale 5 che si è svolta a Napoli. Le due ragazze erano accompagnate dai loro fidanzati ufficiali, Mirko Brunetti e Paolo Masella. E oltre a loro era presente Marco Maddaloni. Una cena “a luci rosse” dal punto di vista cromatico e dell’illuminazione della sala in cui si è consumato il pasto a base di ostriche e altri crostacei.

Leggi anche: “Davanti a tutti così”. Grande Fratello, dentro la casa scocca il bacio che nessuno si aspettava





Nuovo bacio tra le due ex concorrenti del Grande Fratello, il video è virale

Il clima afrodisiaco e l’ambiente caldo devono aver suscitato qualcosa in Perla e Letizia, che così hanno deciso di replicare la scena del famoso bacio all’interno della casa durante la serata a tema western. Un bacio piccantissimo, davanti al quale come ricordano tutti Paolo Masella restò impietrito.

“Aspettavate un nostro bacio? Vi mancavamo un pochino” dice Perla parlando ai propri fan direttamente tramite il cellulare. Poi la vincitrice del Grande Fratello si volta verso Letizia e aggiunge: “Dai amore, baciami… e metticela lingua però”. Dopo il bacio le ragazze scoppiano a ridere mentre tutti intorno hanno una reazione di stupore. Per un attimo si vede Mirko Brunetti riprendere da vicino la scena.

Come sappiamo Letizia e Perla sono molto amiche, quindi sicuramente questi baci sono un dimostrazione di affetto. Ora però nei perletti, i fan di Perla e Mirko, iniziano a insinuarsi dei dubbi. A qualcuno l’atteggiamento di Perla non piace.

Un utente ha scritto su X: “Domanda generale e senza polemica. Se voi sapeste che a una vostra amica piacciono sia gli uomini che le donne la bacereste comunque per scherzo? #perletti”. I pareri sono discordanti. Una persona ha replicato così: “Apparte che è fidanzata comunque si perché è un’amica”. “Si ma infatti dico in generale non per forza Perla e Letizia, dico come si fa ad essere sicuri che non scatti nulla per l’altra persona”. Ancora un altro: “Assolutamente si, perché se so che da parte sua ce solo amicizia perché no”. “E come lo sai al 100% che anche per lei è solo amicizia? Non so io avrei paura di illudere qualcuno o forse mi faccio troppi problemi”.