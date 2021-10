“No dai, ora basta”. Aldo Montano, il rientro al GF Vip è di fuoco. È successo dopo la puntata

Dopo aver lasciato il GF Vip 6 per impegni istituzionali e aver osservato la quarantena preventiva nella Love Boat, Aldo Montano è tornato nella casa per riprendere il suo posto tra i concorrenti. Il campione olimpico aveva lasciato momentaneamente Cinecittà, a causa di un impegno istituzionale già concordato prima del suo ingresso al GF Vip 6, ovvero l’incontro con Sergio Mattarella con tutti i vincitori delle Olimpiadi di Tokyo.

Aldo Montano ha trascorso quarantotto ore in isolamento nella lussuosa camera della Love Boat ha fatto l’effettivo ingresso nella casa venerdì pomeriggio, prima della puntata in onda su Canale 5 venerdì 1 ottobre.

GF Vip 6, Aldo Montano contro Sonia Bruganelli

Ieri sera nella casa ne sono successe di tutti i colori e Aldo Montano ha criticato Sonia Bruganelli per aver nuovamente salvato Soleil Sorge dalle nomination. “E vabbè allora che mettano un occhio esterno che decide tutto. Arriveremo al punto che diranno ‘tu hai lavato i piatti, fatto le dinamiche e allora stai qui. Te hai avuto rapporti intimi e quindi bene stai pure te, tu invece non hai creato nulla ed esci”, ha detto il campione olimpico.





“Soleil oggi sarebbe andata in nomination sicuro contro Davide. – ha detto ancora Aldo Montano – Non la salvate sempre e dai, la salvi una volta, due, tre poi basta, falla giocare. Tanto se piace il pubblico la salva, giusto? Perché è giusto che il televoto decida chi resta e chi va. Forse per il programma è giusto così. Però io se gareggio con un mio avversario non è che arriva uno dagli spalti che salva uno dei due”.

Aldo dice che Sonia non dovrebbe salvare sempre Soleil, la deve mandare in nomination che sicuro si salva. Mmm, ma scusa allora dovremmo fare lo stesso discorso con i preferiti della Casa che guarda caso son sempre gli stessi #gfvip October 2, 2021

“Hai perfettamente ragione, invece sono giuste le immunità che diamo qui dentro. Perché noi ci viviamo tutti i giorni e vediamo chi le merita“, gli ha fatto eco Amedeo Goria. Il pubblico si è diviso tra chi ha dato ragione ad Aldo e chi, invece, soprattutto alla luce dei fatti accaduti in puntata, ha apprezzato il gesto di Sonia Bruganelli di salvare Soleil dalle nomination.