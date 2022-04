“Due addii e un sì”. Matrimonio a prima vista: chi delle coppie sta ancora insieme e chi ha rotto

Il matrimonio è un passo importante. Una scelta cruciale nella vita delle persone. Per qualcuno è un salto nel buio, per altri il coronamento di un sogno, di sicuro non è una decisione da prendere alla leggera. Ma allora le coppie di “Matrimonio a prima vista” sono composte da pazzi? Calma ragazzi, andiamo invece a vedere che ne è stato dei partecipanti all’ottava edizione. Se non lo sapete nel programma sei single in cerca dell’amore arrivano all’altare senza aver mai conosciuto il proprio partner…

Dopo cinque settimane insieme i protagonisti devono decidere se rimanere sposati oppure lasciarsi. Il programma, prodotto dalla Non Panic Banijay per Discovery Italia è trasmesso in streaming su Discovery+ e in chiaro il mercoledi su Real Time (canale 31 del digitale terrestre; 31 e 160 di Sky). Cominciamo da Cristina Cadei Danesi, 30 anni bresciana, e Mattia Viterizzi brianzolo di 34 anni. I due sono stati bene, ma alla fine si sono separati. Neppure un volo con paracadute è riuscito a tenere unita la coppia di sposini.





Nella puntata “E poi…” si scopre comunque che Mattia e Cristina sono rimasti in ottimi rapporti. Anzi, addirittura sono diventati dei “punti di riferimento” l’uno per l’altra. Dunque è nata una bella amicizia, ma non l’amore. Un colpo di scena per i tre psicologi di Matrimonio a prima vista Italia: loro, infatti, credono fermamente che sarebbero una bella coppia. Ma tant’è…

La seconda coppia è formata da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. Pure loro hanno deciso di vivere da separati. Lei, 27enne laureata in Giurisprudenza, impiegata, ha un rapporto altalenante col papà. I suoi si sono separati quando era ancora una bambina. Sperava di avere una famiglia tutta sua. Ma così non è stato. Dopo un brutto litigio i due si sono separati. A quanto pare lui non è sembrato tanto convinto e deciso a continuare. Anche qui gli esperti sono rimasti sbalorditi perché hanno notato poco impegno.

Per concludere la terza coppia è quella di Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Anche loro avevano scelto di continuare. Lei, 29 anni di Rieti, fa il tecnico della perfusione cardiocircolatoria, ha un carattere esuberante. Ma in passato ha avuto delusioni da uomini troppo ‘dominanti’. Lui, 29enne di Castelli di Lecce, è un rappresentante farmaceutico e ha un carattere molto deciso. Per loro gli esperti trovarono un’affinità del 91%.

Anche Giorgia e Antonio vivono il rapporto a distanza per motivi di lavoro. Ma, indovinate un po’? Stanno ancora insieme! Al momento non convivono, ma la volontà di andare avanti e trovare una soluzione quella c’è. C’è anche un ottimo rapporto tra le rispettive famiglie. Dunque se volete vederli non dovete fare altro che attendere la puntata di Matrimonio a Prima Vista “E poi…” di mercoledì 6 aprile alle 21:20 su Real Time.