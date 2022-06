“Lei al mio fianco”. Sanremo 2023, sorpresa di Amadeus sulla co-conduttrice: la numero uno

È già tempo di Festival. Tra i tanti rumors rimbalzati sul web, quello che cattura maggiormente l’attenzione di tutti è legato al nome di Chiara Ferragni. Amadeus continuerà ad essere il direttore artistico della kermesse musicale e nonostante manchino diversi mesi al suo inizio, ha già ufficializzato alcune sue decisioni.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023

Chiara Ferragni affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2023. Non una fake news né tantomeno un semplice rumors. La bellissima influencer ha ufficializzato e ringraziato il conduttore su Instagram nelle scorse ore. Chiara ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme ad Ama e a corredo ha scritto: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere il Festival di Sanremo”.

Lo ha annunciato anche lo stesso Amadeus nello studio del Tg1 delle 20 di lunedì. Sul finire dell’edizione serale, seduto accanto alla giornalista Giorgia Cardinaletti, ha detto: “Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival. Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell’ultima serata, sabato 11 febbraio: Chiara Ferragni”.

