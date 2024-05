Stiamo arrivando ad uno dei periodi più belli dell’anno per moltissimi italiani. E Paolo Fox ha deciso di fare il suo oroscopo sull’estate 2024. Nella trasmissione Da noi a ruota libera è partito soffermandosi sull’Ariete, che è ritenuto un segno combattente. Durante la stagione estiva spazio agli eventi e a prendere decisioni importanti, senza andare di fretta. Poi si è passati al Toro.

I nati sotto questo segno, stando a Paolo Fox e al suo oroscopo sull’estate 2024, avranno un momento favorevole su tutti i temi principali, con voto 4 su 5. Ma soprattutto i mesi di giugno e settembre saranno i più significativi. I Gemelli vivranno anche questo periodo dell’anno in modo positivo, visto che l’amore è a 4 così come il benessere, mentre i soldi 3. Ci sarà una scelta importante da fare: fare di più ma non bene, oppure fare di meno ma meglio.

Paolo Fox, il suo oroscopo sull’estate 2024: segno per segno

Continuando a parlare di Paolo Fox e del suo oroscopo sull’estate 2024 che si avvicina a grandi passi, il Cancro ha collezionato 4 in amore e benessere e 5 per il lavoro. Quindi, si prevede un’estate molto positiva sotto l’aspetto professionale e potrete anche risolvere alcuni problemi che vi hanno fatto arrabbiare. Il Leone avrà un voto 5 per amore e lavoro con il mese di luglio che porterà molti frutti. Ci saranno vittorie e vincite.

Per leggere gli altri segni clicca su Successiva