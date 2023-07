Caduta Libera, che succede quando i concorrenti cadono. Cosa si nasconde sotto la botola

Tra i programmi più amati di Canale 5 c’è Caduta libera, lo show condotto da Gerry Scotti. Da 10 anni, in onda dal 2015 sulla rete ammiraglia Mediaset, il programma fa compagnia al pubblico televisivo italiano nella fascia preserale e la programmazione proseguirà per tutta l’estate dopo aver preso il posto di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis.

Il programma, tratto dal format israeliano La’uf al HaMillion, Still Standing, creato dall’Armoza Formats, è iniziato ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 dal 4 maggio 2015 con la conduzione di Gerry Scotti. La sua particolarità consiste appunto nella caduta nella botola una volta persa una manche con il campione e dello stesso campione se non riesce a rispondere alle 10 domande finali.

Caduta Libera, cosa c’è dentro la famosa bottola

In gioco 11 concorrenti, il campione e 10 sfidanti, i quali danno il via a una sfida che si volge tra il campione e gli sfidanti a suon di domande di cultura generale. Entrambi hanno a disposizione tre vite, e solo il campione può passare la palla allo sfidante, che deve necessariamente rispondere correttamente e non può ridargli in mano la stessa domanda.

Finite le vite lo sfidante cade nella famosa botola. La stessa sorte tocca al campione se non riesce a rispondere alle 10 domande finali. ma cosa c’è sotto la botola di Caduta Libera? A svelare il mistero ci aveva pensato Cecilia Rodriguez che durante la sua partecipazione al GF Vip aveva detto cosa aveva trovato una volta caduta nella botola. Una volta precipitati nella botola, i concorrenti di Caduta Libera si ritrovano dentro una sorta di piscina alta più di un metro piena di gommapiuma.

Lo strato morbido serve ovviamente ad attutire la caduta dei concorrenti ed evitare eventuali rischi. Per una questione di prevenzione, per poter partecipare al game show di Canale 5 servono alcuni requisiti fisici. La prima è l’età, compresa tra i 18 e i 55 anni. Poi il peso: non pesare più di 100 chili, non soffrire o averlo fatto in passato di problemi cardiaci o alla schiena. Non bisogna essere alti più di 2 metri. Prima di cadere all’interno della botola di Caduta Libera è necessario togliere le scarpe con il tacco o gli occhiali.