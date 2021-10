“Irriconoscibile”. Meno 140 chili e una nuova vita. L’incredibile trasformazione di Angel di Vite al limite

Vite al limite’ è il programma di grande successo che da anni va in onda su Real Time e vede come protagonista il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica Younan Nowzaradan.

Il dottore aiuta i pazienti affetti da grave obesità di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo, arrivando a perdere prima il peso necessario per accedere all’intervento di by-pass gastrico, e poi per finire nella lista degli interventi di liposuzione. Tra i tanti protagonisti dello show, molti sono riusciti a dimagrire e a riprendere la propria vita in mano.

Tanti a distanza di anni si mostrano completamente trasformati, tra questi c’è Angel Parrish, che grazie all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan e alla sua grande forza di volontà è riuscita a perdere 140 chili. Arrivata a Houston nella clinica del dottor Now, Angela pesava 258 chili e a causa del suo peso non riusciva più a vivere una vita normale.





Il suo percorso, come tutti quelli che partecipano al programma, è durato circa un anno. Il dottor Nowzaradan si è prodigato molto per cercare di restituire alla donna una vita normale e un fisico accettabile. Dopo la dieta Angela si è sottoposta a un intervento di bypass gastrico e nel giro di pochi mesi è riuscita a tornare in forma.

Al termine del programma la donna è arrivata a pesare 119 chili, con una perdita quindi di 139 chili ma dalle foto pubblicate sulla sua pagina Facebook si può notare come abbia continuato a perdere peso arrivando a una forma fisica strepitosa.