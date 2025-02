Amici, uno dei beniamini del pubblico sarebbe molto ma molto vicino all’eliminazione. La situazione è sembrata chiara dopo la gara di canto di oggi. Ad arrivare primo è stato Jacopo Sol. Il resto del podio è stato completato da Senza Cri e Nicolò. Tantissimi i commenti sui social: “ Auguro a Nicolò una brillante carriera, meglio ancora all’ estero dove sicuramente riempirebbe i teatri. In Italia, dove il rap (scadente) è stato il genere più ascoltato nel 2024 la vedo tragica per una bella voce come la sua”.

E ancora: “Con tutto il bene ma come si fa a non mettere Nicolò primo? La sua canzone era anche molto più difficile delle altre, nessuno degli altri la saprebbe cantare. Vedere lui e Trigno con quasi lo stesso voto è avvilente sinceramente. E queste sono vocal coach, stiamo messi benissimo”.





Amici 24 Luk3 ultimo nella gara cover

Ultimo, invece, Luk3. Che ora sembra essere tra gli allievi più papabili per l’eliminazione. Luk3 era stato sul punto di andarsene tempo fa. “Questa è l’ennesima mazzata. Ma io non sto bene, sono troppi giorni che tengo tutto dentro, ma non sto proprio bene”, aveva detto.

“Io sono fatto così. Preferisco fare un passo indietro e capire cosa non sta funzionando. Io non lo sto riuscendo a capire, per questo sono arrivato a questo punto”. La crisi di Luk3 era apparsa profonda al punto da spingere Maria De Filippi ad intervenire. Alla padrona di casa aveva confessato: “Sto male da un po’ di giorni, è da grandissimi cogl*oni questa cosa che sto per dire: quello che volevo, non sta riuscendo”.

Mi pesa anche il fatto che quando mi esibisco mi si dica che faccio canzoni solo leggere. Vorrei avere le idee più chiare ma non ce le ho. Qui è passata anche gente più piccola di me e ho visto che ce l’ha fatta. Mi chiedo se è questo il momento in cui posso dare il massimo”.