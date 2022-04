“Non hai un ca*** da fare”. Amici 21, entra lui e Sabrina Ferilli perde le staffe: “Mi perseguita”

Amici 21, una puntata del Serale davvero unica. Ieri, sabato 2 aprile, il consueto appuntamento con il talent di Maria De Filippi ha regalato tantissime sorprese al pubblico di Canale5. A cominciare dall’assenza di Stash, il cantante che compone la giuria con Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Al suo posto una certa Sabrina Ferilli… La nota attrice e volto molto noto ed amato dal pubblico italiano è stata protagonista in tutti i sensi dello show.

Come in molti sanno, infatti, Sabrina è grande amica con Maria De Filippi. Con lei c’è un sodalizio che va avanti da anni. Anche a “Tu si que vales” le due donne vanno a braccetto e sono, come si suol dire, ‘pappa e ciccia’. Certo, a volt, non mancano le battute e soprattutto gli scherzi davanti alle telecamere. Ma negli ultimi tempi a guastare il rapporto ci si è messo pure un terzo incomodo. Parliamo del dispettoso Giovannino.





Maria De Filippi ha introdotto così Sabrina Ferilli: “Un’amica competente nella musica e nel ballo”. E l’attrice ha ribattuto: “Hai finito di prendermi per il cu..?!”. Poi è spuntato lui. Già, proprio colui che a Tu si que vales fa ammattire Sabrinona. Stavolta, però, l’accoglienza da parte dell’attrice non è delle migliori: “Cioè tu non hai un ca..o da fare se non venire qua per perseguitare me?…”.

Chi è veramente Giovannino

Ma chi è questo Giovannino? Beh, come riporta il Sussidario, si tratta dell’attore Giovanni Iovino, grande appassionato di cinema e spettacolo. Con la sua partecipazione a Tu si que vales e ora anche ad Amici si Giovannino, oltre a rompere le scatole a Sabrina Ferilli, si sta conquistando uno spazio importante in tv. Dopo aver partecipato a Gomorra il 26enne è stato anche il coniglio nel Pinocchio di Matteo Garrone. Lavora inoltre con una compagnia teatrale, il Pipariello di Antonio Esposito, insieme al fratello Andrea.

Tornando alla puntata di Amici ecco che Sabrina Ferilli ha invitato Giovannino a mettere uno dei suoi petardi vicino a Maria De Filippi: “Metti pure la miccetta là. Se vieni qua, ti dico anche dove metterla…”. Poi l’attrice ha commentato le esibizioni al ritmo di “La notte vola” di Cuccarini e Todaro da un lato e Zerbi e Celentano dall’altro: “Nessuno può scalfire chi è Lorella Cuccarini, la storia di questo brano, la storia della televisione italiana. Voto però Zerbi e Celentano perché ce ne voleva a prendere quel brano e renderlo una mezza cagatella”.