“Il momento è arrivato”. Amici 21, entra in campo Gigi D’Alessio: il messaggio per il figlio

Non sono stati momenti facili per LDA quelli appena trascorsi ad Amici 21. Il figlio di Gigi D’Alessio è stato oggetto di pesanti critiche. Le prime, una settimana fa, erano piovute dalle labbra di Anna Pettinelli: “Sono passati sei mesi, siamo arrivati finalmente al Serale, alla resa dei conti. Lda sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall’inizio dell’anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c’è niente, testi puerili e i temi un po’ ruffiani”.



Poi era stato un altro giudice di Amici 21 a tirare le orecchie al figlio di Gigi D’Alessio. Rudy Zerbi, furioso per l’ilarità che si era scatenata intorno a la canzone di Daniele Silvestri, ‘La Paranza’. “Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei – ha detto il maestro di Amici 21 a Lda e Calma -. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […]”.







“Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone. Entrambi adesso imparate prima di giudicare a capire come stanno le cose. Cercate di essere più umili. E terzo, mettetevi alla prova. Siete tanto brillanti quando dovete parlare, meno quando dovete cantare. […] Migliorate, crescete e documentatevi prima di parlare”.



Anche Gigi D’Alessio era intervenuto, difendendo il maestro di Amici 21 contro il figlio al quale però oggi dedica un pensiero dolcissimo. Oggi infatti LDA ha compiuto 19 anni e D’Alessio ‘senior’ ha cambiato di molto i toni. “Ti ho visto nascere, crescere… E ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta”, ha esordito Gigi su Facebook nell’augurare buon compleanno al figlio.



“Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre”, ha aggiunto per poi concludere con un tenerissimo: “Auguri Luca, ti voglio bene”.

