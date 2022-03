“Io e Ilary Blasi al telefono”. Alfonso Signorini, è successo dopo le frecciatine all’Isola

Frecciatine, battute e frasi che hanno sempre fatto pensare a una rivalità tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Lui conduttore del Grande Fratello Vip, lei dell’Isola dei famosi, il reality show tornato in onda il 14 marzo e che di fatto ha preso il posto del reality in salsa vip condotto dal direttore di Chi.

Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno lavorato insieme dal 2016 al 2018, in cui hanno collaborato al “GF Vip“. La moglie di Francesco Totti ha avuto il ruolo da conduttrice, mentre il giornalista è stato l’unico opinionista del programma e durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi tutti hanno notato la frecciatina della conduttrice. “Ti manca di condurlo. Dall’opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene“, aveva detto Ilary Blasi rivolgendosi a Vladimir Luxuria, che nella storia dell’Isola dei Famosi è stata naufraga (ha anche vinto), inviata speciale e opinionista. Per molti si è trattato di una vera e propria frecciatina ad Alfonso Signorini.





Alfonso Signorini risponde alle frecciatina di Ilary Blasi

Non era passata inosservata anche la frase che Ilary Blasi aveva detto durante l’ospitata alla finale del GF Vip, quando la conduttrice aveva consigliato a Signorini di sparire perché ormai la gente ne aveva le scatole piene di lui. Ora è proprio il conduttore del Grande Fratello Vip a rispondere alle frecciatine di Ilary e a spiegare cosa è successo tra di loro.

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! Al Grande Fratello Vip mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata”, ha risposto il giornalista a una lettera inviata al settimanale da lui diretto.

“Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo. – si legge ancora su Chi – Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole”.

Poi il retroscena sulle presunte frecciatine di Ilary Blasi: “Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate”.

“Concorrenti pentiti”. Colpo di scena all’Isola dei Famosi: due naufraghi vogliono abbandonare