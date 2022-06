Alex Belli e la rivincita su Barù. Cosa è successo nelle ultime ore? Ebbene a quanto pare è uscita la notizia che il nipote di Costantino della Gherardesca ha una nuova fidanzata. La sua nuova fiamma ha un nome e un volto: si chiama Valeria Ninni, ha 38 anni e fa l’infermiera ma è pure sociologa e influencer. Dunque una doccia fredda per i Jerù che ancora sognavano la grande storia con Jessica Selassié. Una storia che, a ben guardare, non è mai decollata per davvero.

E non poteva mancare a questo punto la stoccata di Alex Belli. Tra i due sembrava poter nascere un bel rapporto ma la situazione è ben presto cambiata. E già al GF Vip Alex aveva usato parole durissime nei confronti del nobile toscano. Il man ha accusato Barù di aver fatto commenti ben poco eleganti sia su Delia che su Jessica: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?” ha scritto qualche tempo fa su twitter. Ora l’attore è tornato alla carica.





Alex Belli e la rivincita su Barù

Ieri, domenica 5 giugno, Jessica Selassié ha confermato che Barù è fidanzato. E qualcuno ha ricordato le parole di Alex Belli e commentato: “Alla fine aveva ragione lui su Barù”. Immediata la risposta di Alex al tweet: “Avevo ragione io? Ma dai…”. Oggi l’attore ha twittato: “MA DAI! Storie di stato di fatto! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi!” seguito da un video in cui attaccava Barù al GF Vip. Insomma Alex Belli si è preso la rivincita su Barù.

Ed ecco le parole che Alex Belli aveva pronunciato al GF Vip e che oggi ha voluto ricondividere: “Ti tranquillizzo, nemmeno io ho piacere di bere un caffè fuori e manco ti voglio vedere. Hai ragione quando dici che i titoli nobiliari oggi non contano più niente, ma il cuore, l’eleganza e la lealtà dove sono? Il vero Barù dov’è?”. E Alex Belli si prende la rivincita su Barù.

E alla fine indovinate chi è che aveva ragione #jeru #exjeru pic.twitter.com/fcZAmU308D — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) June 6, 2022

A ben guardare non è che Alex Belli ci sia andato troppo lontano dalla verità, forse. Giudicate voi: “Quella povera donna di Jessica l’hai presa in giro dall’inizio. Questa è la verità e lo sai. Sei un sudicione maremmano. Continua a fare il tuo gioco sporco. L’unica cosa che sai fare è ruttare e parlare alle spalle. Sì e anche scoreggiare sempre. Hai preso in giro Jessica, le dici che sei una sudiciona, che puzza. Quando vedrà le cose che le dici, non vorrà più stare con te. Sappi che quando prendi in giro una donna, il pubblico ti vede, ti giudica. Utilizzi il tuo umorismo anglosassone solamente con le persone deboli, tipo Delia”. E voi con chi state?

