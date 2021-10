Gravissimo incidente stradale, morti 2 fidanzanti di 17 anni: l’impatto non ha lasciato loro scampo

In un terribile incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì sono morti due fidanzati Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. È successo ad Agrigento, entrami i ragazzi avevano 17 anni. Drammatica la dinamica. Erano da poco passate le 14.30 quando, lungo la statale 118 Corleonese-Agrigentina, all’altezza del chilometro 141,500, in località Joppolo Giancaxio, si è verificato l’incidente. Secondo la ricostruzione, Gaetano e Martina erano a bordo di uno scooter, un’Aprilia 125.



Forse a causa della pioggia battente, Gaetano Maragliano, alla guida, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo una Range Rover che stava procedendo verso Agrigento e li ha centrati in pieno. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per i due fidanzatini non c’è stato nulla dare. “Siamo tutti sconvolti dalla terribile tragedia che si è abbattuta sulle famiglie di Gaetano e Martina”, dice il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro.

Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, lo strazio degli amici



E ancora: “Vi chiedo di pregare affinché trovino conforto a questo immenso dolore. Proclamerò lutto cittadino per il giorno dei funerali, è l’unico modo che abbiamo per stringerci al loro dolore”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per Gaetano Maragliano e Martina. “Oggi una tragica notizia ha rattristato i nostri cuori. Ci hanno prematuramente e tragicamente lasciati il nostro amato allievo Gaetano e la sua fidanzata”.







E ancora: “ Questa perdita ci addolora profondamente e lascia un grande vuoto nei cuori di tutti noi. Il suo sorriso rimarrà sempre impresso nel nostro ricordo. il Dirigente scolastico Prof. ssa Santa Ferrantelli , i docenti, gli alunni e tutto il personale della scuola si associano al dolore delle famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo stringendosi a loro in un caro abbraccio❤️”.



La preside di Gaetano Maragliano in lacrime parla di uno studente brillante ed educato. “Faremo sentire la nostra vicinanza ai familiari, dice ad AgrigentoNotizie, al telefono, la dirigente Santa Ferrantelli – limitatamente alle norme anti covid, il liceo Politi sarà comunque presente ai funerali”.