Negli ultimi anni abbiamo assistito ai vari drop delle collezioni di The Blonde Salad, il brand ideato da Chiara Ferragni. Si sono susseguiti gli articoli più svariati e alla moda: sneakers, abbigliamento sportivo, accessori di tutti i generi, dagli occhiali da sole ai wallet in color block, ultime ma non per importanza, le borse.

Borse di tutte le misure e materiali, più o meno accessibili. Tra gli articoli lanciati da Chiara Ferragni, l’abbigliamento per bambine è l’ultimo arrivato. Un’intero drop dedicato all’ultima arrivata in famiglia, baby Vittoria. I capi di abbigliamento e pelletteria di The Blonde Salad hanno spesso acceso discussioni per un solo motivo: il prezzo.















Tra i capi che hanno fatto più discutere troviamo le infradito in plastica e adesso la famigerata borsa mare, sì, sempre in plastica come le infradito. In questi giorni l’impreditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo della collezione Chiara Ferragni Brand, la borsa da mare in plastica. Sicuramente destinata a diventare un cult dell’estate 2021.















Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragnibrand)

Sul sito Chiara Ferragni Collection, la borsa è descritta così: “Tote bag rosa trasparente. Dettaglio “Logomania” sui manici”. Ideata in rosa, verde e azzurro, il suo prezzo è di 175 euro. L’annuncio sull’account Instagram del brand: “SUMMER CALL! Preparati con le nostre tote bag #Logomania”. Anche Chiara ha lanciato l’accessorio cult sulle sue storie di Instagram.









Ma i commenti dei fan non si sono fatti attendere: “Bellissima, super glamour”. E ancora: “È stupenda”. Nel mondo però non si può mettere d’accordo tutti, e infatti fra gli svariati complimenti spunta anche qualche critica (come sempre non tanto costruttiva): “175 euro per una borsa di plastica è una follia”. Nel frattempo si attende il sold out.

Chi è Rosalba, la ‘super tata’ che aiuta Chiara Ferragni e Fedez con i figli Leone e Vittoria