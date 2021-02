Scoperte nuove tracce di sangue. A trovarle la polizia scientifica nell’appartamento di via Corbara, dove è stata uccisa la 46enne Ilenia Fabbri. L’accertamento tecnico irripetibile è stato condotto alla presenza delle parti e con l’ausilio del luminol.

Un’ipotesi è che ci sia stata una colluttazione iniziata al piano superiore e culminata nel vano cucina tra Ilenia e il suo assassino, lei potrebbe aver ferito il killer, e se le tracce ematiche isolate ieri non dovessero appartenere alla vittima, potrebbero condurre gli inquirenti al Dna dell’uomo che l’ha uccisa. Da ieri, l’ex marito di Ilenia Fabbri, che lei aveva citato in tribunale per un contenzioso economico, è indagato a piede libero per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Ovvero, un presunto sicario che potrebbe aver agito su mandato. Continua dopo la foto















Il 53enne, difeso dai legali Delia Fornaro e Guido Maffuccini, si è dichiarato estraneo ai fatti, e secondo quanto ricostruito dagli investigatori quella mattina era in viaggio verso Milano con la figlia, viaggio organizzato, secondo quanto si apprende, solo la sera prima, per ritirare un’auto. Continua dopo la foto















Il telepass installato sulla sua vettura riporterebbe l’attraversamento del casello della A14 alle 6.05, un minuto prima che l’amica della figlia, ospite in casa di Ilenia, lanciasse l’allarme, temendo che in casa stesse avvenendo un furto. La giovane è stata anche in grado di fornire un parziale identikit del killer – alto, con le spalle larghe, mai visto prima – e avrebbe sentito Ilenia Fabbri gridare “chi sei? Cosa vuoi?”. Continua dopo la foto











A rovinare parzialmente i piani del killer, riporta Repubblica, otrebbe essere stata la presenza della compagna della ragazza, casualmente ospite per la notte. Potrebbe aver portato l’uomo ad agire in pochi minuti e lasciando la porta del garage aperta. Secondo la testimonianza della ragazza, l’assassino sarebbe un uomo alto, con spalle larghe, corpulento e mai visto prima. Si attendono ulteriori elementi dall’autopsia del corpo della vittima.

