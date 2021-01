Ieri sera una gran bella puntata de L’Eredità dove, dopo dieci anni dalla sua prima partecipazione, è tornato Rocco, uno dei concorrenti che hanno preso parte alla puntata sabato 23 gennaio 2021. Presentandolo, il padrone di casa Flavio Insinna all’inizio della trasmissione ha infatti sottolineato: “Torna dal 2011”. Sul finire de L’Eredità, Flavio Insinna ha poi ribadito che il campione Rocco è tornato in gara a dieci anni esatti dalla sua prima volta.

"Campione nel 2011, campione nel 2021", senza però troppe celebrazioni, dato che la ghigliottina non è finita bene. E' stato dunque Rocco il campione della puntata de L'Eredità di sabato 23 gennaio, dove ha preso il posto di Leonardo, protagonista della ghigliottina nelle ultime due sere. Al termine della puntata di stasera (iniziata con il saluto di Flavio Insinna ad una suora) non è riuscito, però, a portare a casa i 7.500€ in palio, montepremi non altissimo ma comunque importante.















Purtroppo per lui, la risposta esatta era 'SPORCO', ma ha scritto sul cartellino 'CAVALLO'. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ossia 'tiro', 'eliminare', 'impossibile', 'lavoro' e 'bianco,' come suddetto il nuovo campione de L'Eredità Rocco ha dato 'CAVALLO' come risposta, al posto della parola vincente che era invece 'SPORCO'.























A questo punto Flavio Insinna, chiudendo la trasmissione, ha ironizzato dicendo "Non finiamo a cavallo stasera. Finiamo a piedi", salutando infine le due professoresse Ginevra e Sarah e dando la linea, come ogni sera, all'edizione del TG1 delle 20.00.



Poco prima di lasciarci Flavio Insinna, un grande padrone di casa, ha ricordato al concorrente che ora avrà la possibilità di ritentare la fortuna e giocare una nuova ghigliottina, se riuscirà a difendere il suo titolo di campione.

