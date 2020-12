Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno rivelato di essere andati oltre le parole. La dama aveva chiaramente fatto sapere che non avrebbe avuto un’intimità con il cavaliere se non avesse prima ricevuto le conferme che cercava. Ma, dopo aver chiuso con lui la puntata precedente, è finita in camera sola con Riccardo. Ma Maria De Filippi in studio ha annunciato la presenza di una ragazza, che è arrivata nel programma per conoscere il Guarnieri.

Da quello che si apprende, Riccardo ha accettato di frequentarla e Roberta, arrabbiata, si è alzata ed è tornata sedersi al suo posto. Qui ha dichiarato che stavolta ha chiuso definitivamente con Riccardo. Davide Donadei è uscito con Beatrice. L’ha portata a cena fuori ed entrambi sono apparsi elegantissimi. Il tronsita pugliese si è lasciato andare e ha confessato alla Buonocre che in quel momento sentiva di essere a cena con la sua ragazza. Continua dopo la foto















Poco dopo la giovane ha regalato a Davide una sua foto che la ritrae quando era piccolina. In questa fase dell’esterna le dichiarazioni sono state forti, visto che Donadei gli ha fatto sapere che lui potrebbe essere la sua famiglia. In studio, Chiara non ha reagito bene, ma ha comunque dimostrato di avere intenzione di lottare fino alla fine. Armando Incarnato prosegue con le sue conoscenze. Continua dopo la foto















Ma la vera notizia riguarda il tronista Gianluca De Matteis èapprodato per la prima volta ad Uomini e Donne nel ruolo di tronista a settembre. Dall’inizio ha avuto un rapporto ‘problematico’ con le telecamere, sentendosi molto spesso inadeguato al contesto e/o poco attratto dalle corteggiatrici arrivate per lui nel programma, finendo per chiudere anticipatamente tutte le frequentazioni senza mai arrivare a concretizzare alcun percorso. Continua dopo la foto











Gianluca, dopo due mesi e poco più, ha inaspettatamente deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne, finendo per arrendersi ai suoi dubbi circa il senso della sua presenza in studio. Il tronista, disperato e in lacrime al punto tale da non riuscire a parlare, ha comunicato la sua decisione allo studio e in particolare a Maria, spiegando che quello non fosse il posto adatto per lui soprattutto visto e considerato che non è scattato mai nulla con nessuna corteggiatrice, se non un timido interesse. Continua dopo la foto

Ti potrebbe interessare: “È morto in poco tempo”. Il dolore di Elisabetta Franchi da Silvia Toffanin: una cicatrice che fa ancora malissimo