All’anagrafe Filippo Neviani, Nek è uno dei cantanti più amati in Italia, che ha saputo regalare al mondo canzoni bellissime e hit intramontabili come ”Laura non c’è vi dice forse qualcosa?”. La sua è stata una carriera ricca di soddisfazioni e successi e ancora oggi è seguitissimo dai suoi fan.

Oltre a essere un grande musicista e cantante, Nek è anche un sex symbol. Classe 1972, il cantante è a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio e prima di lanciarsi nel mondo della musica ha lavorato nei campi insieme al padre. Partecipa a Castrocaro nel 1991 e si classifica secondo. Il risultato gli permette di incidere il suo primo album dal titolo “Nek”, che esce l’anno successivo. Nel 1993 partecipa al festival di Sanremo, nella sezione giovani, con “In te” e si classifica terzo, alle spalle di Gerardina Trovato e Laura Pausini, vincitrice della categoria “Nuove proposte”. Nel 1997 torna con il brano “Laura non c’è” e riscuote un grande successo. Ancora oggi, infatti, il suo è un pezzo simbolo del suo repertorio e un classico della musica leggera italiana. (Continua a leggere dopo la foto)















Sposato con Patrizia Vacondio e papà di Beatrice Neviani, ancora oggi Nek è un sex symbol, merito anche del suo personal trainer, Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Mercedesz Henger. Il cantante 48enne ha pubblicato delle foto in cui fa gli esercizi mentre Peracchi lo osserva attentamente. E Nek si mostra come non l’abbiamo mai visto: in formissima e alle prese con gli addominali. (Continua a leggere dopo la foto)















“Oggi super allenamento con un super atleta, Nek! Oltre a essere un grande cantante (penso che ci sia poco da dire semplicemente unico) devo dire che è veramente preparato atleticamente, un vero mastino! Non molla mai! E ha anche un ottima preparazione sulle terminologie e tecnica nel campo fitness! Insomma un atleta a 360 gradi! Bellissimo allenamento ci siamo divertiti!”, ha scritto Lucas Peracchi a corredo degli scatti. (Continua a leggere dopo la foto)









“Luca grazieeeee…si fa quel che si può. Raggiungere un fisico come il tuo è impensabile però mi piacciono l’impegno la dedizione e la fatica. Tutte caratteristiche per prepararsi al meglio”, ha risposto il cantante. E dai commenti pare che il lavoro di Lucas stia andando molto bene.

