“Hey, ma…”. C’è tempo per, Beppe Convertini in imbarazzo dopo quello che ha detto Anna Falchi in diretta

Sempre al top Beppe Convertini e Anna Falchi che durante la puntata di giovedì 20 agosto 2020, dalle 10.00 alle 11.15, circa hanno fatto compagnia ai telespettatori della prima rete con un’altra puntata di C’è tempo per…, la trasmissione che conducono con successo dal 29 giugno scorso, che andrà in onda fino a metà settembre circa. E’ stata la ‘fantasia’ il tema della puntata di C’è tempo per… di oggi, non a caso nei primi secondi della diretta Anna Falchi si è detta “molto fantasiosa”, facendo poi una simpatica rivelazione sul suo compagno di viaggio, Beppe Convertini, ossia: “Un dirimpettaio così non me lo aspettavo” (“dirimpettaio” perchè in studio affacciato al balconcino opposto al suo).

"Fin da piccola sono sempre stata super fantasiosa, amo il mondo delle favole" ha ammesso inoltre Anna Falchi all'inizio della puntata di oggi di C'è tempo per…, in riferimento al tema dell'appuntamento odierno che, come suddetto, è stata la fantasia.















"Ancora oggi vivo una favola, che è quella di stare con te affacciata a questi balconi", ha aggiungo subito dopo, causando la reazione sorpresa di Beppe Convertini, il quale ha commentato con un "Wow". "Mi devo emozionare, sono diventato rosso per questo" ha risposto quindi Beppe Convertini (che ha ringraziato anche per gli ascolti) ad Anna Falchi.















Chiuso il siparietto iniziale, i due hanno dato il via ufficiale alla puntata di oggi di C'è tempo per… lanciando il primo collegamento. "La nostra favola è davvero speciale" ha detto infatti Beppe Convertini ad Anna Falchi nei primi secondi della diretta della puntata di C'è tempo per… di oggi, aggiungendo subito dopo.











“Ringrazio il pubblico perchè veramente ci sta seguendo con tanto affetto e con grande fantasia in questa estate davvero speciale per la nostra splendida Italia”, ha detto. “Proprio per questo dobbiamo andare in vacanza in Italia perchè è il posto più bello al mondo, lo diciamo sempre. E oggi vi faremo sognare con dei luoghi unici” ha aggiunto subito dopo Convertini.

