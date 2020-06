Con la fine del lockdown anche i vip stanno riprendendo le loro uscite. Proprio ieri Chiara Ferragni e il marito Fedez sono tornati a viaggiare: prima tappa Roma. Una gita per promuovere le bellezze italiane e il nostro Paese duramente colpito dall’emergenza sanitaria.

Dopo la foto d'ordinanza con il Colosseo sullo sfondo, Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato con un tour privato i Musei Vaticani. "Un'esperienza unica – ha scritto Chiara su Instagram, dove ha condiviso una sfilza di foto all'interno dei Musei e in una cappella Sistina deserta – Viviamo nel Paese più bello del mondo". Ma ovviamente qualcuno ha trovato un pretesto per fare polemica.

























"Non è vietato scattare foto nella Cappella Sistina?", si è chiesto un follower di Chiara, ma Fedez è intervenuto prontamente per chiarire che "Le foto alla cappella Sistina le può fare chiunque prenotando una visita privata. Prima di indignarsi sarebbe meglio informarsi".















“Con i soldi si può fare tutto?!”, “Quindi se sei famoso puoi fare le foto alla Capella sistina, altrimenti niente?? Siamo solo dei poveracci”, “A quanto pare con questi (soldi, ndr) e se ti chiami Ferragni puoi fare tutto, ovunque”, è stata la pioggia di critiche. In queste ore Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui appare in un balcone con vista mare mentre fa colazione, ma a colpire sono stati i suoi occhiali da sole, accessorio moda 2020.

Sono occhiali da sole vintage di grandissimo effetto tornati alla ribalta proprio per questa stagione.









Come spiega Cosmopolitan, le forme degli occhiali della moda 2020 tendono all’oversize, a coprire e avvolgere l’ovale del viso in svariati modi: lo si capisce dalle lenti continue effetto Robocop alle montature avvolgenti come cerchietti di visiere, un tempo utilissime per giocare a tennis.