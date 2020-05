Brutte voci sulle colline di Hollywood. Sembra proprio che Brian Austin Green e Megan Fox siano di nuovo in crisi. Il gossip sulla coppia è esploso nelle ultime ore e a condirlo ulteriormente è arrivato un messaggio decisamente enigmatico dell’attore su Instagram.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra Megan Fox e Brian Austin Green, solo pochi anni fa infatti lei era pronta a chiedere il divorzio. Poi, quasi a sorpresa, c’è stata la pace ed è nato anche il loro terzo figlio.

La coppia ne ha tre: Noah, 7 anni, Bodhi, sei anni, e Journey, tre anni. Che qualcosa si fosse inclinato tra loro era chiaro già qualche settimana fa, quando si è mormorato che avessero deciso di trascorrere la quarantena separatamente. E pare non indossino nemmeno la fede.

























Nelle fotografie appaiono sempre soli e mai insieme. Oltretutto, in questi giorni Megan Fox è stata fotografata in macchina con Machine Gun Kelly, rapper e attore statunitense. Inutile dire che il gossip si è infiammato in un attimo e nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Brian Austin Green che parrebbe quasi una conferma della crisi. Questa la frase.















"Alla fine le farfalle si annoiano sedute su un fiore per troppo tempo. Cominciano a sentirsi soffocati. Il mondo è grande e vogliono sperimentarlo". A chi potrebbe riferirsi non è chiaro, però. La farfalla che si sente soffocata potrebbe essere lui, e quindi pronto a spiccare il volo, oppure proprio Megan, che il volo lo avrebbe già spiccato per sperimentare il mondo. Naturalmente queste parole potrebbero riferirsi ad altro e non al loro rapporto, ma unendo questo messaggio ai gossip che lo hanno preceduto c'è chi è propenso a credere che sia riferito proprio alla moglie.











Il matrimonio va avanti dal 2020 ma nel 2015 Megan ha chiesto il divorzio, parlando di differenze inconciliabili. Di lì a poco è tornato il sereno e hanno coronato l’amore ritrovato con un altro figlio. La richiesta di divorzio è stata archiviata, ma le differenze inconciliabili potrebbero essersi ripresentate…

