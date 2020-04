Giulia De Lellis, le mollettine non passano inosservate. Ma ecco il prezzo

La rottura con Andrea Iannone e il ritorno di fiamma con Andrea Damante. Tutto nel giro di pochi giorni a stare a sentire il gossip. Così Giulia De Lellis è tornata di prepotenza sulle pagine della cronaca rosa. Come dice Antonello Venditti? “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano”: ecco, così sembra andata tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista che anni fa a Uomini e Donne si sono incontrati per la prima volta e poi innamorati.

E poi il Grande Fratello Vip, ma separati, la popolarità, soprattutto per lei, la brusca fine della loro relazione e il libro sulle corna, sempre di Giulietta, che ha registrato un boom di vendite inaudito (e incredibile e inaspettato per molti). Vero è che i rumor del ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante sono circolati a più riprese in questi ultimi tempi.



















Ora che è ufficialmente finita con Iannone sono tornati a bomba e le foto pubblicate dal settimanale Chi sembrano confermare che in questa primavera è risbocciato l'amore tra i due ex volti di UeD. Giulia De Lellis e Andrea Damante paparazzati insieme a Pomezia. I due stanno trascorrendo la quarantena per l'emergenza sanitaria a casa di lei, fa sapere la rivista che li ha sorpresi mente scendono dalla macchina con le mascherine per fare la spesa.















Poco prima Giulia De Lellis via social aveva detto che non le piace "ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale". Chissà, forse è solo questione di tempo. Ma a proposito di social, non dimentichiamo che la De Lellis è diventata un'influencer 'coi fiocchi' e anche in questo periodo non riesce a rinunciare alla sua grande passione: la moda. Su Instagram si mostra mentre cucina e mentre si allena, ma non è sfuggito un dettaglio trendy del suo look.









Roma 28 Marzo A casa ..c'era il sole



Dopo Elodie, anche Giulia De Lellis non ha resistito alle mollettine per capelli griffate e costose. Giulietta si è fatta vedere sui social con un look comodo e casual. Ha indossato una t-shirt a maniche corte sulle tonalità del rosa e jeans a vita alta con degli strappi sul ginocchio. Ma il dettaglio fashion, come detto, era sui capelli: fermagli placcati oro di Versace, decorati con l’iconico simbolo della medusa. I prezzi? Non proprio alla portata di tutti. La molletta con un unico medaglione costa 120 euro, mentre la versione maxi con 4 medaglioni 190 euro, si legge sul sito ufficiale della Maison.

