“Ecco la prova!”. Eros Ramazzotti e Roberta Morise sempre più vicino: il dettaglio non è passato inosservato

Per Eros Ramazzoti la primavera sembra bussare alle porte. Da giorni il gossip parla di una relazione con la conduttrice Rai Roberta Morise. Parole che se all’inizio sembravano destinata a passare, adesso si rafforzano giorno dopo giorno. Eros Ramazzotti, dopo la sua separazione dalla modella bergamasca Marica Pellegrinelli (attualmente in quarantena con i suoi figli) è stato sempre molto attento e riservato sulla sua vita privata.

E proprio il suo silenzio sembra essere l'indizio che conferma la prova. In tanti infatti si chiedono perché non sia intervenuto per dare una secca smentita al chiacchiericcio 'rosa'. Beh, potrebbe darsi che stavolta non ci sia alcuna smentita da fare.



















Il gossip su Ramazzotti ha cominciato a circolare nei giorni scorsi. Prima si è parlato di un flirt con una misteriosa conduttrice Rai, poi il settimanale Oggi ha fatto spuntare il nome di Roberta: "Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. Ed è Roberta Morise! Il nome della fortunata lo svela Oggi in esclusiva, dopo i gossip degli ultimi giorni seguiti alla fine dell'amore tra la sua ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza".















Ma chi è Roberta Morise? Nata a Cariati il 13 marzo 1986, sotto il segno zodiacale dei Pesci, ma è cresciuta a Cirò Marina. Bellezza mediterranea e fisico perfetto, Roberta è alta 175cm, pesa 55 chili, capelli castani e occhi marroni, le sue misure sono 86-60-90. Ha scritto un libro, Esami di ammissione, raccontando del suo ultimo anno di scuola liceale e la sua partecipazione come candidata a Miss Italia.











Il canto è una delle sue più grandi passioni, e ha persino inciso un disco intitolato “È soltanto una favola”. Roberta è molto attiva su Facebook e Instagram, dove ha un grande seguito. Roberta Morise ha esordito in televisione con la partecipazione a Miss Italia 2004, classificandosi al quinto posto. Nel 2004 ha partecipato in veste di corista alla trasmissione di Rai 1 I raccomandati condotta da Carlo Conti, che nello stesso anno l’ha voluta sul palco di Rimini per affiancarlo nel programma di fine anno L’anno che verrà. In seguito ha partecipato a Starflash e ad Assolutamente, trasmissioni targate RAI, e ha collaborato al programma L’eredità per tre anni consecutivi nel ruolo di valletta.

