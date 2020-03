Coronavirus crescono ancora morti e contagi, ma meno di ieri. Ecco perché le cifre comunicate da Borrelli fanno sperare

“Il numero dei decessi è di 175”. E’ il dato diffuso da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Il totale dei decessi è 1441. “Oggi registriamo 527 guariti, per un totale di 1966. Abbiamo 2795 nuovi casi, il totale dei positivi è 17750. Di questi, 7680 sono in isolamento domiciliare, mentre 1518 sono in terapia intensiva”, ha aggiunto. Quindi 2.795 contagiati in più di ieri, mentre 1.966 sono i guariti, 527 in più di ieri. Mentre la conta dei decessi è di 175 più di ieri.

Per quanto drammatici si tratta di dati che fanno sperare. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati del 36,7% , passando da 1.439 a 1.966 (+527). Il numero dei morti, con un incremento del 13,8%, rappresenta uno dei più bassi incrementi degli ultimi giorni.





















I decessi in Lombardia – scrive adnkronos – sono arrivati a 966 in totale, "76 in più rispetto a ieri". Sono i numeri forniti dall'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus in regione. Negli ospedali lombardi ci sono "732 persone in terapia intensiva, 85 in più rispetto a ieri" comunica Gallera. In Lombardia i positivi sono "11.685, sono 1.865 casi in più". "Anche oggi – spiega l'assessore – i numeri sono in crescita costante, c'è un leggero incremento anche se i dati giorno per giorno non possono essere valutati" perché alcuni laboratori li forniscono con 'ritardo'.















"Su base mensile il fabbisogno e dì circa 90 milioni di mascherine, noi abbiamo effettuato contratti per 55 milioni di mascherine. Al momento, al 14 marzo, sono state consegnate più di 5 milioni di mascherine. Non sono computate nel numero delle commesse effettuate 20 milioni di mascherine che per vari motivi non sono arrivate", ha spiegato.

"Quello che si sta verificando in tutto il mondo è la chiusura delle frontiere alle esportazioni: India, Romania, Russia -mercati in cui i nostri fornitori avevano recuperato mascherine- hanno chiuso le frontiere alle esportazioni. Stiamo facendo, come le regioni, un lavoro faticoso fino a notte fonda e poi non si ricevono conferme su ordini emessi. E' un problema internazionale, non solo italiano", ha detto ancora.









Regione per Regione

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

Lombardia 11685 (+1865, cioè il 19% in più)

Emilia Romagna 2644 (+381)

Veneto 1937 (+342)

Piemonte 873 (+33)

Marche 899 (+174)

Liguria 463 (+118)

Campania 272 (+52)

Toscana 630 (+160)

Sicilia 156 (+26)

Lazio 357 (+80)

Friuli-Venezia Giulia 301 (+44)

Abruzzo 112 (+23)

Puglia 166 (+37)

Umbria 107 (+31)

Bolzano 173 (+48)

Calabria 60 (+22)

Sardegna 47 (+4)

Valle d’Aosta 42 (+14)

Trento 206 (+43)

Molise 17 (-)

Basilicata 10 (-) I dati provincia per provincia Lombardia

Bergamo 2.864

Lodi 1.276

Cremona 1.565

Brescia 2.122

Milano 1.551

Pavia 622

Mantova 261

Lecco 287

Monza e Brianza 224

Varese 158

Como 154

Sondrio 45 Emilia Romagna

Piacenza 853

Parma 570

Rimini 398

Modena 306

Reggio nell’Emilia 153

Bologna 195

Ravenna 78

Forlì-Cesena 62

Ferrara 29 Veneto

Padova 611

Treviso 376

Venezia 282

Verona 275

Vicenza 164

Belluno 78

Rovigo 27 Piemonte

Torino 305

Alessandria 182

Asti 87

Novara 48

Biella 48

Vercelli 31

Cuneo 47

Verbano-Cusio-Ossola 36 Marche

Pesaro e Urbino 591

Ancona 215

Macerata 58

Fermo 22

Ascoli Piceno 7 Toscana

Firenze 132

Lucca 96

Massa Carrara 88

Siena 58

Pisa 62

Pistoia 63

Livorno 40

Arezzo 27

Grosseto 31

Prato 33 Lazio

Roma 288

Latina 20

Frosinone 28

Viterbo 13

Rieti 3 Campania

Napoli 171

Caserta 41

Salerno 31

Benevento 3

Avellino 19 Liguria

Genova 231

Savona 87

Imperia 64

La Spezia 52 Friuli Venezia Giulia

Trieste 148

Udine 88

Gorizia 20

Pordenone 45 Sicilia

Catania 49

Agrigento 17

Palermo 26

Messina 9

Siracusa 5

Enna 1

Ragusa 2

Trapani 4

Caltanissetta 2 Puglia

Foggia 52

Bari 42

Lecce 24

Brindisi 23

Barletta-Andria-Trani 17

Taranto 8 Trentino Alto Adige

Trento 206

Bolzano 173 Abruzzo

Pescara 65

Chieti 25

L’Aquila 13

Teramo 9 Umbria

Terni 29

Perugia 47 Molise

Campobasso 17 Sardegna

Cagliari 16

Nuoro 18

Oristano 2

Sassari 6

Sud Sardegna 5 Valle d’Aosta

Aosta 42 Calabria

Cosenza 15

Catanzaro 5

Reggio di Calabria 18

Vibo Valentia 17

Crotone 5 Basilicata

Potenza 7

Matera 3

