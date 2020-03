Coronavirus Italia, impennata dei contagi. Decessi a più 50%. Tutti i numeri del nuovo bollettino della crisi

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 7.375 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.492 in più rispetto a sabato. Di queste, 366 sono decedute (+ 133) e 622 sono guarite (+33). Attualmente i soggetti positivi sono 6.387 (il conto sale a 7.375 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 1.314 in più rispetto a ieri. Sono coinvolte tutte e 20 le Regioni. Qui il punto sulla situazione in Lombardia: ì pazienti ricoverati con sintomi sono 3.557 (+906); 650 sono in terapia intensiva (+83), mentre 2.180 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+337). (Continua dopo la foto)