Treni presi d’assalto a Milano. Corsa in stazione per lasciare la Lombardia. Ma il decreto entrerà in vigore lunedì

Corsa in stazione per lasciare la Lombardia. Sarebbero centinaia le persone che in questi minuti hanno raggiunto o stanno raggiungendo le stazioni ferroviarie di Milano. Missione abbandonare Milano per evitare di restare "incastrati" in una città bloccata. In vista del decreto del Presidente del Consiglio si registra l'ennesima isteria collettiva di chi nella foga smarrisce anche soltanto il senso della realtà che gli imporrebbe di tener conto che fino a lunedì nessun decreto entrerà in vigore. Ma vediamo cosa sta succedendo alla stazione di Milano.





















Secondo il sito Fanpage si tratterebbe soprattutto di residenti nelle regioni del centrio e del sud che vivono o lavorano a Milano e che vogliono evitare di restare tagliati lontano dalle proprie famiglie.

«Appena mi hanno detto tutto ho preso il biglietto. Il problema è la paura di non poter tornare». Così una ragazza intervistata giustifica la sua corsa verso Roma. La ragazza racconta di avere preso un biglietto per Roma in modo da raggiungere la famiglia prima che scattino le limitazioni ai viaggi che però, ripetiamo, scatterebbero solo lunedì prossimo. (Continua dopo la foto)